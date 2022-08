Artes brasileira e chinesa são temas de exposição no Instituto CPFL

A arte contemporânea brasileira e chinesa entram em convergência para um diálogo sobre temas globais na exposição “Atrás da Grande Muralha: Nova Arte Chinesa e Brasileira”. Realizada no Instituto CPFL, em Campinas, ela tem entrada gratuita e pode ser visitada até 27 de agosto.

Obra que compõe a mostra em cartaz no Instituto CPFL – Foto: Divulgação

Curador da exposição, Clay D’Paula contou que levou quatro anos para montar a mostra. “Tive muito cuidado nesse projeto em criar uma estética, fazer com que as obras se comunicassem umas com as outras. Elas estão conectadas pelas cores, pelos elementos utilizados, é praticamente impossível determinar o que é de um artista brasileiro e o que é de um chinês”, destacou o curador.

Como se trata de uma mostra contemporânea, são retratados assuntos da atualidade, como sustentabilidade e preservação do meio ambiente. “A arte contemporânea é tida pelos críticos e curadores como a arte do agora. Seria falta de sensibilidade não mencionar questões como a Covid, guerras, preconceito. A arte tem o poder de falar sobre qualquer coisa de forma elegante, sutil e bela”, sustenta Clay.

Um dos destaques da exposição são três trabalhos inéditos do chinês Sun Xun, considerado um dos expoentes da nova geração de artistas da China. Suas obras usam suportes tradicionais, como xilogravura e tinta chinesa, mas carregam narrativas voltadas a várias sociedade e modos de pensar.

“Liguei para Sun Xun e falei que precisava de algumas obras, mas ele estava com a agenda fechada até 2028, sem tempo de criar novas. Ele contou que em 2017 veio ao Brasil e criou três obras significativas que nunca foram mostradas ao público, e me emprestou esses trabalhos”, revelou o curador.

Clay D’Paula fez mestrado em História da Arte e Curadoria na Universidade de Sindey, na Austrália, onde pela primeira vez teve contato com a arte chinesa contemporânea. Ele então viajou ao país asiático para se aprofundar na cultura e conhecer os artistas. A partir disso, decidiu montar uma exposição.

“A arte chinesa atual é universal. Quando um artista chinês está produzindo uma arte pensa coletivamente”, declarou o curador.

Outras tentativas de convergência da arte chinesa e brasileira foram feitas anteriormente no país, mas segundo Clay não tiveram sucesso. “É uma oportunidade única para conhecer o repertório de artistas chineses e a confluência com obras de artistas brasileiros, criando esse diálogo. Algumas tentativas foram feitas, mas falharam. Agora não só visualmente, mas também em termos de significados as obras estão conectadas de forma impressionante e jamais vista aqui no Brasil”, defende o curador.

A visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h. A mostra está na Galeria de Arte do Instituto CPFL. O endereço é Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632, Chácara Primavera, em Campinas.

RETOMADA. Após dois anos e meio de atividades presenciais suspensas, o Instituto CPFL reabriu as portas para eventos com público em agosto. Além da exposição “Atrás da Grande Muralha”, o espaço voltou a receber o Café Filosófico CPFL ao vivo. A partir de setembro, está prevista mostra de cinema, concerto de música e uma exposição.