Arte Daqui: Conheça Kiko Shred, guitarrista que se apresenta na Alemanha no próximo mês

Americanense faz parte da banda de heavy metal Viper e irá tocar ao lado da cantora americana Leather Leone no festival Keep It True

O sonho de todo artista é construir uma carreira sólida e realizar grandes shows Brasil afora. Esse é o caso do guitarrista Kiko Shred, de 41 anos, que é natural de Americana e irá se apresentar no festival de heavy metal Keep It True, em Lauda-Konigshofen, na Alemanha, no início do próximo mês.

A apresentação de Kiko será junto com a cantora americana Leather Leone, da banda de heavy metal Chastain. Ambos já se apresentaram juntos neste ano durante a turnê da artista no Brasil, que passou por cidades como São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. A parceria teve início em 2019.

Americanense Kiko Shred se apresentará na Alemanha no próximo mês – Foto: Diogo Gonnelli/Metal Pulse/Divulgação

Kiko também é integrante da banda Viper, uma das principais do gênero no País. Com o grupo, o americanense se apresentou no Rock In Rio de 2022, no palco Arena Itaú. Antes de apresentações em grandes festivais, entretanto, o guitarrista precisou de muito trabalho e dedicação.

Início

O primeiro contato com a música foi aos cinco anos, quando iniciou aulas de piano. No entanto, Kiko diz que não levou a sério e acabou desistindo do instrumento. Posteriormente, aos nove anos, começou a aprender a tocar guitarra, o que influenciou na vida que leva até hoje.

“O rock estava muito em evidência naquela época (anos 1990), tocando inclusive nos programas de TV. Eu comecei a escutar bandas de hard rock e heavy metal como Guns and Roses e, logo depois, Iron Maiden, e virei um grande fã do estilo”, disse ao LIBERAL.

“Estudei outros estilos também. Tive aulas de violão clássico, tive professores que me ensinaram bastante coisa de jazz, de MPB (Música Popular Brasileira), mas o estilo que eu realmente gosto de tocar, que estruturei toda a minha carreira e me projetou foi o heavy metal junto com o hard rock, que são gêneros bem semelhantes”, completou o guitarrista.

Referências

Inspirado por grandes guitarristas dos anos 1980 como Yngwie Malmsteen, Steve Vai (Whitesnake), Joe Satriani (Deep Purple), assim como os brasileiros Eduardo Ardanuy e Kiko Loureiro (Angra), dos anos 1990, Kiko fez seu primeiro show em 1997, em um bar em Limeira. Atualmente, conta com quatro discos solo lançados.

Além de se apresentar, Kiko também dá aulas de guitarra desde os 14 anos – na ocasião, começou atuando como professor substituto em uma escola de música. Ele ressalta que a arte é uma das coisas mais importantes da sua vida.

“A música é muito importante na minha vida. Não só tocar, me apresentar e ensinar, mas também foi o que me deu a oportunidade de viajar o mundo, conhecer lugares fantásticos e ter amigos e fãs nos mais distantes países. É talvez a coisa mais importante”, afirmou.

“Gosto muito de escutar música também. É tão importante ao ponto de, às vezes, se eu estiver em algum lugar que esteja tocando um estilo de música que eu não gosto, eu levanto e vou embora”, brincou.

Festival

O show de Kiko Shred ao lado de Leather Leone será no dia 5 de outubro. O americanense viaja ao país europeu no dia 2. Por meio do Instagram @kikoshredoficial, é possível acompanhar a agenda e o trabalho do guitarrista.

“Estou muito empolgado, vai ser a primeira vez que vou tocar na Alemanha, minha segunda vez viajando para tocar na Europa. Muito contente em representar o Brasil nesse grande festival, representar a nossa cidade também”, finalizou.