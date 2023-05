Arraiá do LIBERAL terá shows ao vivo

O Arraiá do LIBERAL retorna para sua segunda edição com um repertório repleto de sertanejo para animar os dois dias de festa. Na sexta-feira (26), o palco será comandado por Elis Lahr, e no sábado (27) tocam as duplas Danilo e Ricardo e Dany e Diego.

“Vai ser ‘showzaço’”, disse o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani. A estrutura da festa recebeu melhorias, agora o palco conta com painel de led e iluminação específica para o evento.

De acordo com ele, a festa priorizou artistas da região. “Como é uma festa temática, eu consultei o pessoal da Rádio Clube, que foi indicando alguns nomes. Nós fizemos uma triagem para ver os melhores, com uma sonoridade que se encaixa com a festa”, contou.

Nos intervalos dos shows, a animação do arraiá será feita pelas equipes das rádios Clube e Gold FM, com as vozes já conhecidas pelo público. Nestes momentos também ocorrerá o show de prêmios, com eletrodomésticos, massas congeladas, carrinho de compras e valores em dinheiro.

O arraiá será em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, 875, e tem início às 18h na sexta-feira, e às 16h no sábado. A festa será em prol da arrecadação de fundos para ONGs (organizações não governamentais) e entidades da região, que serão responsáveis pela venda de comidas típicas de festa junina.

Neste ano, oito associações serão beneficiadas: Apae Americana (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Anjos da Alegria, Anjos Peludos, Rotary Club Americana-Ação, Doulas Primavera, Fraternidade Guardiões da Imaculada e Missão Jeito de Ser, além da Quase Paróquia Santa Rita de Cássia.

Conheça as atrações da festa:

ELIS LAHR

Na música desde os seis anos de idade, Lis fez carreira tocando em bailes e eventos, e na banda em que faz parte hoje, a 4 Regra 3. Multi instrumental, a artista é eclética. Além de ter o repertório voltado ao sertanejo raiz, na noite desta sexta-feira ela também fará uma mistura de ritmos e estilos musicais para animar a noite. “ONGs e entidades são essenciais para a vida da criança, do animal, das pessoas. Me sinto lisonjeada de estar fazendo esse evento e poder ajudar ao próximo”, disse.

Elis Lahr – Foto: Divulgação

DANY E DIEGO

Os irmãos têm o dom da música correndo pelas veias desde pequenos, mas foi em 1997 que a dupla surgiu em definitivo. Com diversos trabalhos e parcerias com nomes como Gusttavo Lima, Dany e Diego vão tocar “de tudo um pouco” no sábado, desde os clássicos da música sertaneja, passando pelos sucessos atuais e músicas autorais. “Sempre é um privilégio, uma honra, quando temos a oportunidade de contribuir com o próximo”, afirmaram.

A dupla Dany e Diego integram a programação – Foto: Divulgação

DANILO E RICARDO

Foi em 2015 que Danilo e Ricardo decidiram unir os talentos e formar a dupla, mesmo cada um já tendo anos de carreira consolidada no sertanejo. O show da dupla contará com repertório variado, desde os clássicos sucessos do sertanejo até os atuais, além das músicas autorais. “Para a gente é uma satisfação poder estar em um evento deste tamanho e ainda sabendo que podemos ajudar várias pessoas”, disseram.