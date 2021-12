Armazém da Estação Cultural recebe três concertos musicais

A Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe três concertos musicais nos próximos dias. As apresentações são gratuitas e sempre às 19h30. O uso de máscara é obrigatório durante as atividades.

O Quinteto de Metais do Projeto Jovens Músicos, de Piracicaba, dá início às apresentações nesta sexta-feira. O concerto traz um repertório de clássicos do Natal e músicas brasileiras. O maestro Anderson de Oliveira listou dentro da programação as canções “We wish you a merry Christmas”, “Noite Feliz” e “The First Noel”.

Projeto Jovens Músicos, de Piracicaba, dá início às apresentações, hoje – Foto: 4NaipesPropaganda / Divulgação

Com uma hora de duração, a apresentação do quinteto formado pelos músicos Ismael Brandão (trompete), Eliezer Silva (trompete), Nelson de Faria Neto (trompa), Emerson Teixeira (trombone) e Ricardo de Souza (tuba) também vai promover uma homenagem ao cantor e compositor brasileiro Luiz Gonzaga.

“A ideia foi construir um repertório de Natal para trazer à comunidade esse espírito de final de ano. Todos temos passado por momentos difíceis e a música é uma forma de celebrar o retorno à vida normal”, disse o maestro ao LIBERAL.

No sábado, a Orquestra Filarmônica Ninho Musical apresenta os resultados dos aprendizados dos alunos no programa gratuito. Sob a regência do maestro Paulo Bellan, que também é coordenador pedagógico do projeto Ninho Musical, o público poderá conferir o que os estudantes aprendem nos encontros, desde teoria musical até práticas de instrumentos, cuidados e afinação, leitura e interpretação de partituras e compreensão de regência. A exibição é acessível em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

A programação se encerra em 22 de dezembro, quarta-feira, com a Orquestra Filarmônica de Rio Claro. O grupo, composto por mais de 40 músicos, apresenta repertório de músicas natalinas.

As apresentações acontecerão no Armazém da Estação Cultural da Fundação Romi. O endereço é Avenida Tiradentes, número 2, Centro de Santa Bárbara d’Oeste. As atrações são apresentadas pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal.