Apresentações musicais marcam o Dia das Mães

Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara fará concerto com repertório dos Beatles no Parque dos Jacarandás

O Dia das Mães será marcado por boa música na região. As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste vão promover apresentações gratuitas e abertas ao público.

A programação começa já nesta quinta-feira (11) no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, com concerto da Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi. O repertório traz músicas populares de diversos artistas, incluindo composições do rei Roberto Carlos. Os músicos também farão um concerto didático, onde apresentam os instrumentos que compõem a Banda Municipal.

A abertura da noite ficará por conta de alunos da escola municipal de educação infantil Paturi, que vão apresentar um projeto de música com instrumentos criados pelas crianças. Os pequenos vão trazer a música “Caixinha de Emoções”, de autoria da professora Andréia Celegato. O evento tem início às 19h30.

“O Dia das Mães tem forte participação em nossa cultura e celebrá-lo com a qualidade musical da Banda Municipal e com a presença dos alunos, que representam o futuro de nossa cidade, é uma grande alegria para nós”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

No domingo (14), o Dia das Mães será marcado por uma apresentação da Ofisb (Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara) no Parque dos Jacarandás. O concerto será um tributo à banda Beatles em formato sinfônico.

Ao longo de 40 minutos, a Ofisb trará um repertório beatlemaníaco repleto de sucessos, como “Help”, “Twist and Shout” e “Hey Jude”. O grupo é formado por 48 músicos e surgiu há sete anos com o propósito de apresentar boa música clássica. A apresentação será às 16h30.

COMÉRCIO. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) também preparou atrações para animar as ruas no período de compras em horário estendido do comércio. Na sexta-feira, as lojas estarão abertas até às 20h, e o público poderá conferir um sarau com Allan Canon, Odivan Bezerra e Débora Leão. No sábado, entre 10h30 e 13h30 haverá apresentação musical ao vivo com o músico Gustavo Martins.