Aposta do gênero de terror, ‘Não Abra!’ estreia nesta quinta nos cinemas

O filme “Não Abra!”, uma das principais apostas deste ano no gênero terror, chega aos cinemas nesta quinta-feira (2). Dirigido por Bishal Dutta e premiado no festival norte-americano de cinema South by Southwest, o longa apresenta uma “nova” entidade, nunca antes explorada em produções hollywoodianas.

A produção é assinada pela mesma dupla do sucesso “Corra!”, Raymond Mansfield e Sean McKittrick, e tem Megan Suri, estrela da série “Eu Nunca…”, da Netflix, como protagonista.

Em “Não Abra!” uma entidade, um “Pishacha”, é liberado acidentalmente e perturba a vida de Sam – Foto: Divulgação/Imagem Filmes

Em Não Abra!, Samidha (Megan), uma adolescente que lida com os conflitos entre sua origem indiana e a vida nos EUA, tenta se encaixar e ser aceita na escola – mesmo tendo amigos e até um interesse romântico -, enquanto suas características fenotípicas evidenciam suas raízes.

Nessa busca por pertencimento, ela sente vergonha de sua família, que tem o costume de participar de eventos culturais da comunidade indiana, e também de sua melhor amiga de infância, que agora está afastada e agindo de forma estranha, a Tamira (Mohana Krishnan).

Em uma discussão com a ex amiga, Sam acidentalmente liberta um Pishacha, uma antiga entidade demoníaca, de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À medida que o mal se alimenta dos seus piores medos, a protagonista precisará desvendar segredos ancestrais para tentar salvar sua vida e a de todos ao seu redor.

“Por um lado, é uma carta de amor à comunidade e à cultura que me criou, enquanto, no outro, é uma experiência visceral projetada para incutir o mesmo terror cru em seus espectadores que meus filmes de terror favoritos incutiram em mim”, explica o diretor Bishal Dutta.

CRÍTICA

O filme tem sido bem recebido pela crítica e já é considerado um dos melhores filmes do ano. Segundo o jornal New York Times, “é uma estreia promissora de Dutta, que oferece uma premissa nova que se adapta naturalmente ao gênero”.

O site Bloody Disgusting declara que o cineasta “usa uma estrutura familiar de horror adolescente como uma introdução acessível a uma mitologia pouco explorada, marcada por uma divisão cultural”.