Após viralizar no TikTok, novaodessense lança EP com quatro canções autorais

O primeiro EP lançado por Gabi Queiroz já está disponível nas principais plataformas de streaming - Foto: Radioativo Estúdio / Divulgação

Após viralizar no TikTok, a cantora novaodessense Gabi Queiroz, de 22 anos, lançou na sexta-feira (28) seu primeiro EP com quatro músicas autorais. “Gabi Queiroz – Acústico” está disponível nas plataformas de streaming com lançamento pelo selo musical Baleia.

Com referências da MPB (Música Popular Brasileira), a artista contou que se inspira em acontecimentos da vida, como relacionamentos, decepções e amor próprio. A ideia para a música “1002”, por exemplo, veio enquanto aguardava um show do cantor Vitor Kley.

Ela estava hospedada em São Paulo com uma amiga em um apartamento de número 1002. “Antes dele subir no palco, a inspiração veio e tive que anotar na hora. Foi aí que nasceu a música”, contou a artista ao LIBERAL.

A música “Entre Aspas” fala sobre amor próprio e não precisar de esmolas amorosas para caber em uma relação. “Depois das 6” tem uma letra de amor e saudades. Já “Só Numa Noite” reflete sobre jogar tudo para o alto e seguir os sonhos, mas também faz reflexões sobre a maternidade, já que Gabi se tornou mãe muito cedo.

“Eu sou mãe e essa pressão caiu muito em cima de mim. Me pego questionando: será que posso sair? Posso postar uma foto decotada? Tudo bem fazer um vídeo dançando? Sempre me preocupei muito em como eu ia ser vista. Mas decidi me arriscar, me jogar, hoje é dia de tirar da mala tudo que guardei: minhas inseguranças e meus medos”, reflete a cantora.

As músicas terão vídeos de live sessions no canal no YouTube da artista. Três já estão liberados, e no início de maio será lançado o vídeo de “Depois das 6”.

Viral

Sucesso no TikTok com suas lives, a cantora de MPB conquistou uma base de fãs para sua produção artística. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 20h, ela faz uma live em sua conta, a @gabiqueirozcantora, que já tem 63 mil seguidores. Ela contou que esse contato pela tela se traduz em proximidade. “Só Numa Noite”, por exemplo, teve o nome escolhido junto com o público.

Ela destacou a projeção alcançada com a plataforma. A música “Ela (Mulher)”, que ainda não foi oficialmente lançada no streaming, viralizou com um vídeo que Gabi fez para o Dia da Mulher, alcançando mais de três milhões de visualizações.

“Diferente do Instagram, que só entrega para quem te segue, as lives no TikTok aparecem para quem não segue também, para pessoas diferentes todos os dias. Faço live todo dia e sempre aparece gente nova, de todo o país, mas de fora também, vem gente falando inglês. Tem um grupo no WhatsApp com fãs e tem alguns que acompanham todo o dia mesmo”, contou a artista.