Após vencer luta contra a Covid-19, músico de Santa Bárbara lança single

Gerson busca transmitir uma mensagem de conexão, conforto e esperança - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Educador, compositor e produtor musical com mais de 20 anos de atuação, Gerson Martins, de 42, decidiu se lançar na carreira artística após sobreviver à Covid-19 no ano passado. No single “Eis me aqui”, que está disponível em todas as plataformas digitais desde o último mês, ele busca transmitir uma mensagem de conexão, conforto e esperança.

Nascido em Santo André e filho de pastor evangélico, ele conta ter vindo para Santa Bárbara com a família em 1992. Hoje vive em Americana e acumula experiências como professor no Projeto Guri, do Governo Estadual, nos polos de Santa Bárbara, Iracemápolis e Monte Mor, além de dar aulas em colégio particular, compor jingles e vinhetas em parceria com outros artistas, e trabalhar como produtor musical.

“Eu vinha trabalhando e deixava o meu projeto para lá. Mas o que eu passei foi um despertar. E se eu tivesse partido e todas as minhas composições, que eu poderia ter lançado, continuassem escondidas? Eu vivia sempre atrás do palco, e tinha uma insegurança em me lançar como artista. Mas eu senti a necessidade de cantar e passar a verdade”, contou ao LIBERAL o músico, que comemora mais de 5 mil ouvintes em seu primeiro single e planeja mais lançamentos nos próximos meses.

Gerson contraiu o novo coronavírus (Covid-19) em setembro de 2020, mesmo cumprindo o isolamento social à risca, segundo ele. Procurou atendimento médico, mas demorou a ter acesso ao teste de Covid-19, enquanto a saúde do músico piorava rapidamente. Ele foi internado no Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, ficou duas semanas na UTI e chegou a ter 80% dos pulmões comprometidos.

“Os médicos disseram à minha esposa que a situação era crítica, seria só por Deus. Mas temos uma grande comunidade, também amigos e alunos que se uniram, e a fé me colocou de pé de novo. Também sou muito grato aos profissionais da saúde, fiz amizade com eles e, graças a Deus, voltei”, lembra.

A composição de “Eis me aqui” nasceu antes da superação de Gerson, através de um concurso promovido no início de 2020 pelo projeto CMC (Compositores de Música Cristã), do qual ele faz parte. A letra faz referência às passagens bíblicas de Jó e Isaías, com a intenção de confortar e trazer esperança, embalada em uma levada pop.

“Jó passou por uma grande luta, em uma fase da vida em que foi provado. Eu passei por uma experiência difícil e hoje posso dizer que tenho muito mais fé, confiança, segurança, autoridade para falar sobre o que eu vivi. Já Isaías diz ‘eis me aqui senhor’. Eu senti que Deus permitiu que eu pudesse voltar para levar a mensagem para mais pessoas”, explica o artista.

Gerson avalia que muitos compositores têm receio ou timidez para lançarem trabalhos como intérpretes e que, em muitos casos, perde-se o gás na busca por uma canção de sucesso, o que não deveria ser prioridade. “O importante é levar a mensagem para as pessoas que precisam”, finaliza.