Após vaquinha, contadora de Americana lança livro

Ideia para o livro surgiu por conta de um episódio que Mayara vivenciou como voluntária do projeto Anjos da Alegria

Lançamento será realizado quarta-feira (26), às 20h, no Instagram da escritora - Foto: Divulgação

Após uma vaquinha online, a contadora de histórias Mayara Menezes Moreira, de Americana, conseguiu levantar o recurso necessário e publicou seu livro “A Criança Sem Sinal”. O lançamento será realizado quarta-feira (26), às 20h, no Instagram da escritora, o @mayara_maxx.

O livro conta a história de uma menina distraída, que erra os caminhos e fica perdida. Ela mora em um orfanato e é adotada no dia de seu aniversário. Um dos principais temas abordados é a responsabilidade infantil.

A ideia para a história de “A Criança Sem Sinal” surgiu por conta de um episódio que Mayara vivenciou como voluntária do projeto Anjos da Alegria, em que palhaços visitam hospitais para proporcionar momentos felizes para pacientes em tratamento.

“Agradeço a todas as pessoas que confiaram no meu potencial e participaram da vaquinha online. Sem vocês a realização desse sonho não seria possível”, declarou a contadora de histórias ao LIBERAL.

O livro sai com o selo Asinha, dedicado a títulos infantis da Editora Ases, que arcou com metade dos custos da publicação. Com 24 páginas, o livro está disponível para compra em sites como Amazon, Mercado Livre, Submarino e Loja UmLivro. Cada exemplar custa R$ 40.