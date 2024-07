Após sete anos, franquia ‘Meu Malvado Favorito’ lança novo filme

A franquia infantil “Meu Malvado Favorito” estreia o quarto filme nesta quinta-feira (4), após sete anos do último lançamento. Desta vez, o vilão Gru enfrenta um novo capítulo em sua vida: a chegada de um novo filho e de um inimigo malévolo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No primeiro filme da franquia, Gru (Leandro Hassum), o supervilão que virou agente da Liga Antivilões, está de volta para uma nova era do já clássico caos provocado pelos Minions.

Após o fenômeno blockbuster de 2022, Minions 2: A Origem de Gru, que arrecadou quase US$ 1 bilhão em todo o mundo, a maior franquia começa agora um novo capítulo.

Gru, Lucy (Maria Clara Gueiros) e suas filhas – Margô (Bruna Laynes), Edith (Ana Elena Bittencourt) e Agnes (Pamella Rodrigues) – dão as boas-vindas a um novo membro da família, o Gru Jr., que tem como propósito atormentar seu pai.

Além disso, o “Malvado Favorito” enfrenta novos inimigos, como Maxime Le Mal (Jorge Lucas) e sua namorada mulher-fatal Valentina (Angélica Borges), que são tão malévolos que não deixam alternativa à família Gru senão fugir.

Na fuga, ela encontra mais personagens, como a Poppy (Lorena Queiroz), uma aspirante à vilã que surpreende com suas habilidades.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Para ajudar Gru na missão de proteger sua família, o chefe da Liga Antivilões Sillas Bundowisk (Mauro Ramos) retorna de sua aposentadoria e recruta uma equipe de cinco Minions para testar o chamado “supersoro”.

As pequenas criaturas amarelas serão transformadas em agentes de elite com super habilidades, chamados de “Mega Minions”.

Crianças para sempre

O público da franquia Meu Malvado Favorito já deve ter reparado que o trio de irmãs, Margô, Edith e Agnes, não cresceu, apesar da passagem de tempo. Mantê-las com a mesma idade e aparência já conhecida desde o primeiro filme, de 2010, foi uma escolha da produção.

As meninas devem manter a idade também nos próximos filmes. Em entrevista recente ao portal Deadline, o diretor Chris Renaud revelou que se inspirou na série de animação “Os Simpsons”, e que não acha que o público se incomode com a decisão.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“Eles estão congelados no tempo. Já vi o filme com o público algumas vezes e não sinto que as pessoas estejam se manifestando e vendo isso como um problema, perguntando: ‘Por que Margô não cresceu?’”, disse Renaud.

A franquia será mantida do jeito que é conhecida e não abordará a puberdade ou os anos de faculdade do trio de meninas.

PROGRAMAÇÃO CINEMAS

Moviecom – Tivoli Shopping

Meu Malvado Favorito 4

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua., feriado – 13h50, 15h, 15h50, 17h, 17h50, 19h, 19h50 e 21h

Divertida Mente 2

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua., feriado – 14h, 15h10, 16h10, 17h10, 18h15, 19h15, 20h20 e 21h20

Um Lugar Silencioso: Dia Um

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua., feriado – 21h50

O Céu Não Pode Esperar

Dom. – 11h

Multiplex – Villa Multimall

Meu Malvado Favorito 4

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua. – 14h20, 16h30, 18h50 e 21h

Divertida Mente 2

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua. – 14h, 14h30, 16h10, 16h40, 18h20, 19h, 20h30, 21h10

Bad Boys: Até o Fim (leg)

Qui., sex., sáb., dom., seg., ter., qua. – 21h10