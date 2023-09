Após rodar o mundo de Uno, Luiz Torelli lançará autobiografia na próxima semana

O americanense e morador de Nova Odessa Luiz Torelli, que rodou a América do Norte e Europa em seu Fiat Uno 2002, irá lançar uma autobiografia no dia 29 deste mês. Intitulada “Meu amigo Sandro”, nome dado por ele ao carro, a obra contará as histórias do projeto Um a Uno que não foram retratadas nas redes sociais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento de lançamento será às 19h, em frente à Prefeitura de Nova Odessa. A jornada de Luiz começou em 2021, quando decidiu ir aos Estados Unidos em seu veículo. Durante o caminho, percorreu 15 países e, em solo estadunidense, chegou até a Times Square, no centro de Nova York.

Neste ano, ele decidiu se aventurar na Europa, largando em Portugal e chegando à fábrica da Fiat, em Turim, na Itália. O viajante retrata na obra 40 histórias vividas enquanto se aventurava rumo ao país norte-americano.

“No livro eu conto várias histórias que nunca contei nas redes sociais. A expectativa é que o livro inspire as pessoas a realizarem seus sonhos e a viver a vida intensamente. Ele foi escrito durante toda a jornada pelas Américas, com o auxílio da Priscila Nunes, que me ajudou a finalizar o livro”, disse ao LIBERAL.

No dia do lançamento, haverá venda do livro e sessão de autógrafos com Luiz Torelli. Será possível adquirir na versão física e virtual, com valores partindo de R$ 59,90, segundo ele. Além da venda presencial no evento, exemplares serão vendidos no site umauno.com.br e pela plataforma Amazon. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco