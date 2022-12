Após retorno presencial, Americana promove 377 eventos e atividades culturais em 2022

Secretária Marcia Gonzaga Faria entregou o balanço das ações ao prefeito Chico Sardelli e ao vice Odir Demarchi - Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

Após o retorno das atividades presenciais em 2022, Americana realizou 377 eventos e atividades culturais, envolvendo também parceiros e apoiadores. Foram 246 eventos presenciais e 131 virtuais. No ano passado, foram 349 eventos, dos quais 36 foram presenciais e 313 foram virtuais. A secretária Marcia Gonzaga Faria entregou o balanço das ações ao prefeito Chico Sardelli (PV) e ao vice Odir Demarchi (PL).

“As atividades da Cultura e Turismo retornaram com força e avançaram na cidade, movimentando todos os tipos de públicos. Vamos avançar, com os projetos culturais e de turismo, buscando promover e buscar incentivos para esta área tão importante”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Ao longo do ano, 730.356 pessoas frequentaram os equipamentos da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). De acordo com a prefeitura, 309.917 pessoas visitaram o Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco; 32.450 prestigiaram os espetáculos no Teatro Municipal Lulu Benencase; 7.509 foram ao teatro de arena Elis Regina; 229.670 fizeram atividades no Jardim Botânico; 42.654 usuários foram à Biblioteca Municipal; 1.643 compareceram ao OMA (Observatório Municipal de Americana); 5.532 à Casa do Conto; 5.171 à Estação Cultura; 180 ao MAC (Museu de Arte Contemporânea); 4.551 ao CCL (Centro de Cultura e Lazer), além de exposições e eventos das demais Unidades da Sectur.

O balanço também abrange 18 eventos promovidos em parceria com a Sectur, somando um público estimado de 60 mil pessoas e as contrapartidas da Lei Aldir Blanc, totalizando 41 eventos, com público estimado de 30 mil pessoas.

Para efeito de comparação, no ano passado, 978 pessoas participaram presencialmente de atividades culturais em Americana. O Parque Ecológico e o Jardim Botânico receberam um público de 299.479 pessoas no ano passado.

“2022 foi um ano repleto de atividades organizadas para promover a cultura após um período de restrições em função da Covid-19. Com a determinação, incentivo e apoio do prefeito Chico Sardelli, do vice Odir Demarchi, secretários, diretores, funcionários e parceiros, conseguimos atingir um número significativo de pessoas, num esforço para enaltecer e resgatar a arte”, declarou a secretária Marcia.

RESTAURO

A empresa OES Engenharia e Construções Ltda., responsável pelo projeto de restauro da Casa de Cultura Hermann Müller, elaborou uma revista sobre a obra com o objetivo de promover a captação de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nas empresas através do Proac (Programa de Ação Cultural) do Estado de São Paulo. O material também foi entregue pela secretária ao prefeito.

“Foram feitos mil exemplares da revista para apresentar aos empresários o projeto, visando buscar a captação de recursos. Por meio do programa Proac ICMS, as empresas podem destinar parte de seus impostos estaduais para a execução das obras”, explicou a secretária de Cultura e Turismo de Americana.