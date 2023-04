Após divergência, Luan Santana é confirmado para a Festa do Peão de Americana

Após divergência de informações, a presença do cantor Luan Santana na Festa do Peão de Americana foi confirmada pela organização na noite desta sexta-feira (31), nas redes sociais do evento. Ele subirá ao palco no dia 9 de junho.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, o cantor não estava na grade de shows divulgada pelo CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), responsável pela Festa do Peão, na manhã desta sexta, e sua ausência foi lamentada pelos fãs nas redes sociais.

Luan Santana se apresenta em Americana no dia 9 de junho – Foto: Divulgação

No início da tarde, o presidente do CCA, Beto Lahr, disse à reportagem que o artista não queria se apresentar na data designada para ele.

“Ele até estava sendo cogitado, mas infelizmente não quer se apresentar no domingo. Ele veio vários anos no domingo, mas na grade normal não achamos espaço para ele. O Luan Santana até conversou com nosso empresário e disse ‘fala para o pessoal dar um descanso para mim esse ano, e no ano que vem a gente vai mais forte’”, declarou.

Procurada pelo LIBERAL, a assessoria de imprensa do cantor rebateu a informação e afirmou que a agenda dele estava fechada para 9 de junho, uma sexta-feira, na Festa do Peão de Americana.

A assessoria ainda destacou que a agenda de Luan é definida com um ano de antecedência e detalhou que ele deve apresentar na cidade um show de sua nova turnê: “Luan City 2.0”.

Nesta noite, a organização do evento confirmou Luan para 9 de junho, mesmo dia de Henrique e Juliano – com participação especial de Rayane e Rafaela – e do DJ Alok. “Atendendo aos milhares de pedidos, ele vem aí”, escreveu a organização.

Veja a programação atualizada dos shows:

9 de junho (sexta-feira)

Luan Santana/Henrique e Juliano | convida Rayane e Rafaela/Alok

10 de junho (sábado)

Gusttavo Lima/Gustavo Mioto/Pedro Sampaio/ KVSH

11 de junho (domingo)

Maiara e Maraísa/Edson e Hudson/Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira)

Ana Castela/Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado)

Jorge e Mateus/Matheus e Kauan/Zé Neto e Cristiano/Sevenn DJ

18 de junho (domingo)

Chitãozinho e Xororó/Zezé di Camargo e Luciano