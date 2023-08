Ao LIBERAL, escritora Aline Bei fala sobre processos criativos

O Senac Americana recebe na noite desta quarta-feira (9) um grande nome feminino da literatura brasileira contemporânea. A premiada escritora paulista Aline Bei participa de um bate-papo aberto ao público, das 19h30 às 21h30, tendo como ponto de partida a escrita poética sobre temas que perpassam o cotidiano feminino.

Os presentes terão a oportunidade de fazer perguntas diretamente para a autora. Para participar, é necessário se inscrever neste link.

Com formação em letras e artes cênicas, Aline estreou com o livro ‘O Peso do Pássaro Morto’ (Editora Nós, 2017), vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018. A narrativa transita entre a densidade e a leveza, apresentando a vida de uma mulher desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra.

No ano passado, ela foi novamente finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e ficou entre os cinco finalistas do Prêmio Jabuti, na categoria Romance Literário, com seu segundo livro ‘Pequena Coreografia do Adeus’ (Companhia das Letras, 2021).

Aline Bei é autora de ‘O Peso do Pássaro Morto’ e ‘Pequena Coreografia do Adeus’ – Foto: Reprodução_Facebook

Aline Bei conversou com a reportagem do LIBERAL sobre sua obra, dividiu detalhes de seus processos de criação e comentou sobre o mercado editorial atual.

Conte um pouco do seu processo criativo em relação às histórias e personagens? As histórias dos dois livros conversam entre si?

ALINE BEI: No ‘Peso do Pássaro Morto’, o centro da minha pesquisa acabou se desdobrando a partir do verbo perder. Esse verbo é conjugado pelo corpo de uma mulher anônima, que vai atravessando essas perdas e, é claro, o tempo. De alguma forma, ela se mantém surpreendentemente de pé. No caso da ‘Pequena Coreografia do Adeus’, a busca foi pela individualidade. A Julia tem uma individualidade, que pode espelhar outras individualidades, de pessoas que, inclusive, me escrevem e me contam que se identificam com a trajetória dela. Ela é alguém que revela a si mesma, está em um processo de descoberta de si, caminha pelas possibilidades do que pode vir a ser, mesmo diante do que lhe acontece. É um livro que tem um fio de esperança maior do que ‘O Pássaro’, mas são investigações que se encontram em algum lugar de abandono, de perda e de dores que acabam passando especialmente pelos corpos femininos.

Sua escrita também chama a atenção devido ao estilo narrativo, um gênero híbrido entre a prosa e a poesia. Quais foram as suas influências nessa construção?

ALINE BEI: O meu modo de escrita começou a partir de um engano, de uma impressão de que eu era poeta. Então, comecei a escrever imaginando que as minhas frases eram versos. Fui entendendo, aos poucos, que não. Mas que, também, a minha escrita não era exatamente uma prosa, não era uma narrativa que estava só a serviço de contar uma história. Eu trabalho por cenas, geralmente muito cruas, muito embrenhadas pelo silêncio. São convites para que o leitor ou a leitora não só leia, mas também se coloque na situação, experimente vivenciar o personagem, o que é algo muito teatral. No momento em que o leitor se entrega para a história, é convidado para um jogo de experimentação, que é o meu desejo maior na escrita.

Como você avalia o mercado editorial atual? Conquistar visibilidade continua mais difícil para as mulheres?

ALINE BEI: Eu me sinto, de certa forma, otimista. Eu acho que tem algo em curso, uma mudança profunda na forma como a gente se relaciona com os trabalhos escritos por mulheres. E eu acho que essa tensão, tanto das editoras, quanto do público leitor, em relação ao que se lê – não ficar apenas lendo os livros que nos chegam, mas também ter uma busca política em direção aos livros que muitas vezes ficam na margem, livros escritos pelas minorias, e ter interesse pela diversidade, novas vozes e outras camadas de histórias que podem ser contadas – eu sinto que é um interesse genuíno nosso, do nosso tempo, do público leitor, que também está em constante transformação e formação.

Para encerrar, cite três livros e três autores favoritos?

ALINE BEI: Eu vou citar um livro que eu amo muito, de uma autora que se chama Bernardine Evaristo, um livro que se chama ‘Garota, Mulher, Outras’, um romance que é dos meus favoritos. Também estou muito apaixonada neste momento pela Elena Ferrante, estou lendo a tetralogia napolitana e recomendo profundamente os quatro livros de ‘A Amiga Genial’, que são incríveis. E quero também trazer um livro maravilhoso, que foi publicado no ano passado no Brasil por uma das minhas autoras contemporâneas favoritas que é a Carola Saavedra, chamado ‘O Manto da Noite’, que me impressionou muitíssimo.