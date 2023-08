Ao LIBERAL, escritor Raphael Montes conta processo que o levou à literatura policial

Com seis romances de suspense, crime e terror traduzidos para mais de 25 países, Raphael Montes tornou-se um dos principais autores do Brasil. Com o lançamento “A Mágica Mortal: uma aventura do Esquadrão Zero” (Seguinte, selo jovem do grupo Companhia das Letras) volta-se ao público juvenil pela primeira vez.

Montes apresenta um grupo de jovens detetives que embarca em uma investigação repleta de perigos e reviravoltas. Apaixonado por ilusionismo, Pedro vê-se envolvido em um crime terrível quando seu melhor amigo se torna vítima de um mágico sinistro. Determinado a encontrar o culpado, o protagonista reúne seus amigos de escola – Pipa, Analu e Miloca – que se lançam em uma aventura para desvendar o caso.

O autor, que esteve em Campinas na semana passada, falou ao LIBERAL sobre o lançamento, suas influências e o crescimento da literatura de gênero no Brasil. Confira:

LIBERAL: Conte um pouco sobre o processo criativo que o levou a escrever “A Mágica Mortal”?

RAPHAEL MONTES: Eu queria escrever um livro para ser lido em uma tacada só. Essa história remonta a várias coisas da minha infância. Eu queria ser mágico quando era criança e acredito que o trabalho de um escritor de suspense seja muito parecido com o trabalho de um mágico.

É o trabalho de entregar informações e, ao mesmo tempo, com a outra mão, esconder pistas, elementos que no final culminam com uma surpresa – quando a mágica do livro acontece ou, no caso do livro de suspense, quando se revela quem é o assassino que o leitor até então não desconfiava. O que eu tive de retorno até agora é que os meus leitores estão muito surpresos com essa história, porque leem e entram nesse universo.

Depois, tive um trabalho com os personagens, porque o Esquadrão Zero, esses quatro amigos, todos eles têm muito de mim e dos meus amigos de infância. Eu sou um pouco do Pedro, do Pipa, e Analu e Miloca têm muito das minhas amigas, e também das minhas avós. Foi muito legal buscar esses personagens para contar essa história.

LIBERAL: Voltar-se ao público juvenil era um desejo seu? Quais são as principais diferenças em relação à história ou linguagem, quando se escreve para jovens?

RAPHAEL MONTES: Eu já tinha o desejo de escrever para o público juvenil porque quando eu era jovem, tinha meus 10 a 12 anos, eu não gostava muito de ler. Não havia livros na minha casa, meus pais não tinham o costume, e por vezes os livros que a escola adotava não me faziam ser um leitor.

Até que uma professora recomendou “A Droga da Obediência”, do Pedro Bandeira, e eu me apaixonei, fui ler toda a série Os Karas, depois li outros livros da Coleção Vagalume, [os autores] Marcos Reis e Stella Carr, [o livro] “O Gênio do Crime” e também “As Aventuras de Sherlock Holmes”, escrito pelo Arthur Conan Doyle. Tendo lido tudo isso é que eu virei um leitor, e também um escritor, e passei a querer escrever.

A vontade de escrever para esse público, o jovem que eu era quando me apaixonei pela literatura e pelos livros, já havia há muitos anos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito receio. Eu não sabia, justamente, qual era a diferença entre escrever para um público adulto, como eu já escrevia, e escrever para um público mais jovem.

E o incentivo para fazer esse livro veio justamente do Pedro Bandeira. Eu o encontrei em uma Bienal do Livro, me apresentei muito emocionado, porque eu era e sou muito fã dele, contei que havia virado escritor policial, dei meus livros de presente. Meses depois ele me enviou um e-mail, dizendo que havia lido todos os meus livros e que queria me encontrar. Nesse nosso encontro, ele me incentivou a escrever um livro juvenil, falou que eu tinha um estilo para escrever para os jovens da atualidade. Então, ele me incentivou, deu várias dicas, e uma delas foi justamente essa, dos cuidados que nós, como escritores, precisamos ter para escrever para um público mais jovem.

É um livro de suspense policial, então tem violência, mas é uma violência abordada com cuidado, menos descritiva. E em termos de linguagem, não há tanta diferença. Não mudei o meu estilo de escrita por conta do público. O jovem precisa ser tratado como um adulto. Ou seja, ele lê e, eventualmente, palavras que ele não entende, ele vai pesquisar, perguntar e descobrir. Esse cuidado para não subestimar o jovem leitor foi algo que o Pedro me alertou bastante e eu tomei muito cuidado ao escrever.

Quando terminei de escrever “A Mágica Mortal”, mostrei ao Pedro Bandeira, ele gostou muito do livro e por isso a apresentação é escrita por ele, contando sobre o nosso encontro e o incentivo dele.

LIBERAL: Como você avalia a literatura policial no Brasil? Acha que o gênero está crescendo, com mais escritores e público?

RAPHAEL MONTES: A literatura de gênero sempre sofreu preconceito no Brasil. Sempre tivemos autores esparsos que se dedicam ao gênero policial, como Rubem Fonseca, Patricia Melo, Luiz Alfredo Garcia Roza, Tony Bellotto, o próprio Jô Soares também se dedicou ao gênero. Mas não temos um movimento de autores policiais, com vários autores publicando romances por grandes editoras. Infelizmente, nunca tivemos.

Para você ter uma noção, a obra mais sólida e longa de literatura policial no Brasil é do Luiz Alfredo Garcia Roza, que tem 11 romances com o mesmo personagem. Mas se você pega o Georges Simenon, com o Inspetor Maigret, ele tem mais de 200 livros.

Ao mesmo tempo, eu acredito que sim, o gênero tem crescido. O gênero policial, assim como o terror, a ficção científica, a fantasia, o romance… Ou seja, a literatura de gênero tem crescido. Graças aos leitores, que cada vez mais estão descobrindo o prazer de ler a literatura brasileira, feita no nosso País, invés de literatura traduzida.

Eu acredito que sim, o gênero policial está crescendo no Brasil, felizmente casos como o meu, que sou publicado por uma grande editora e tenho muitos leitores, faz com que outras editoras também queiram ter autores publicando. Torço para que isso cresça cada vez mais.

LIBERAL: Por favor, indique mais livros ou autores para quem deseja se aprofundar neste gênero.

RAPHAEL MONTES: Se você é um jovem leitor, ou conhece algum, eu recomendo meu livro “A Mágica Mortal” e “A Droga da Obediência”, do Pedro Bandeira. No Brasil, também recomendo Luiz Alfredo Garcia Roza, que escreveu “O Silêncio da Chuva”, e Patricia Melo, que escreveu “O Matador” e “O Ladrão de Cadáveres”, dois livros que eu, pessoalmente, adoro.

Para leitores adultos, um dos grandes clássicos é Agatha Christie, e vale ler “O Assassinato de Roger Ackroyd” e “E Não Sobrou Nenhum”. Na literatura mais contemporânea temos grandes autores norte-americanos, como Dennis Lehane que escreveu “Sobre Meninos e Lobos”, um livro ótimo, e Patricia Highsmith, que escreveu “O Talentoso Ripley”.

Na literatura policial francesa eu recomendo a Fred Vargas, que escreveu “O Homem dos Círculos Azuis”, a primeira aventura de um personagem dessa autora, que também tem vários livros publicados. Na literatura policial inglesa eu recomendo Ruth Rendell, que escreveu um dos meus livros preferidos da vida, que é “Um Assassino Entre Nós”.