Aniversário de Americana terá show gratuito de Dudu Nobre e ópera

Dudu Nobre faz um show na Praça Comendador Muller no dia 27 de agosto, às 19h - Foto: Divulgação.JPG

A Prefeitura de Americana preparou uma programação especial para o final de semana do aniversário da cidade, celebrado em 27 de agosto. O destaque é o show do sambista Dudu Nobre, mas outros dois eventos integram a programação – a ópera “Pagliacci”, de Leoncavallo, e o Circuito Sesc de Artes. Todas as atrações são gratuitas.

Dudu Nobre faz um show na Praça Comendador Muller no dia 27 de agosto, às 19h. O artista se consagrou como compositor de músicas que tiveram alcance nacional na voz de Zeca Pagodinho.

Dudu Nobre também alcançou sucesso ao gravar clássicos como “Tempo de Dom-Dom”, “Goiabada Cascão”,“A Grande Família” e “Camarão que Dorme a Onda Leva”.

O sambista integra uma programação cultural que começa às 14h na Praça Comendador Muller, reunindo uma série de apresentações musicais e opções gastronômicas.

No dia 25 de agosto, uma quinta-feira, o Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a ópera “Pagliacci”, de Leoncavallo.

A trama da ópera trágica começa quando uma companhia de circo chega a uma aldeia e o palhaço principal anuncia o espetáculo. Ele adverte que, no show, sua companheira é a estrela principal e pode ser cortejada, mas não permite isso na vida real.

Mas ela tem como amante um aldeão do lugar. Os dois combinam de fugir, mas são descobertos pelo marido. É neste momento que o palhaço começa a confundir a comédia com a vida real.

A apresentação será às 20h, mas como a entrada será livre e sem troca de ingressos, é recomendado chegar com 30 minutos de antecedência.

No dia seguinte, 26 de agosto, a Praça Comendador Muller recebe o Circuito Sesc de Artes a partir das 16h, que já havia sido adiantado pelo LIBERAL.

O destaque é a cantora e compositora paulistana Drik Barbosa, que vai apresentar faixas do seu disco de estreia.

As músicas partem do rap ao pop, passando pelo R&B, funk e pagode, com letras criadas a partir de vivências que falam sobre empoderamento feminino e negritude. O Circuito Sesc de Artes ainda terá oficina de zine, um espetáculo circense, uma peça teatral, mediação de leitura e apresentação de dança.

“É uma data muito especial para nossa cidade e fizemos questão de preparar uma programação para que as famílias possam celebrar esse momento. Estamos trabalhando para tornar nossa cidade cada vez mais inteligente e humana.

A retomada dos grandes eventos em nossa cidade é motivo de muita alegria e demonstra que estamos no caminho certo”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).