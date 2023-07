Aniversário de Americana terá show de César Menotti & Fabiano no Roteiro Gastronômico

A dupla sertaneja se apresenta no encerramento do evento, no dia 27 de agosto, um domingo

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano se apresenta gratuitamente no aniversário de Americana, no dia 27 de agosto. O show acontece no encerramento do Roteiro Gastronômico 2023, evento com início na sexta-feira (25) E que segue até domingo, dia em que a apresentação ocorre.

O anúncio da atração e data do roteiro foi feito nesta segunda-feira (17), em coletiva de imprensa da Secretaria de Cultura e Turismo.

Dupla César Menotti & Fabiano se apresentará em Americana – Foto: Festa do Peão de Americana / Divulgação

O investimento total para realização do evento deve atingir R$ 500 mil, de acordo com a secretária de cultura e Turismo de Americana, Márcia Gonzaga Faria. A contratação da dupla, que faz o show principal do evento, custou R$ 260 mil, um pouco mais da metade do orçamento.

O evento, que teve uma edição durante a pandemia, agora tem novo nome e acontece pela primeira vez no formato presencial no portal da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte. A proposta é fomentar a economia de até 50 bares e restaurantes locais. O edital de inscrição para os comércios deve ser liberado nesta terça-feira (18).

Após o anúncio dos participantes do Roteiro Gastronômico 2023, uma avaliação dos pratos será liberada no site da prefeitura, para a população votar após a degustação de cada um, que pode ocorrer após visita aos restaurantes, pedidos por delivery ou no próprio evento. A votação tem início em 10 de agosto e segue até dia 27 do mesmo mês, às 17h.

Prefeito Chico Sardelli fala sobre o evento em entrevista coletica – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Serão premiados os três melhores avaliados pelos pratos e um estabelecimento pelo “melhor atendimento”. Cada posição do pódio leva uma premiação em dinheiro, sendo que o primeiro lugar ganha R$ 5 mil, o segundo leva R$ 2,5 mil, enquanto o terceiro colocado ganha R$ 1 mil. O prêmio por atendimento é de R$ 1,5 mil.

O Roteiro Gastronômico também contará com uma programação ininterrupta de shows, com alguns artistas já credenciados pelo edital do Festival de Rock – que ocorreu em junho -, além mais nomes serão captados por um novo edital. O evento também contará com área kids.

“O Roteiro Gastronômico de 2023 vem para celebrar a gastronomia da nossa cidade, uma grande festa que vai marcar os 148 anos dessa cidade querida que amamos”, disse o prefeito Chico Sardelli (PV).

“É maravilhoso proporcionar um evento como esse, principalmente quando estamos falando de fomentar a economia local, como bares e restaurantes, fomentar o turismo e trazer o pessoal de fora”, completou a secretária.