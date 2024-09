Animação ‘A Menina e o Dragão’ estreia nesta quinta na região

A animação “A Menina e o Dragão” chega aos cinemas da região nesta quinta-feira (19). O filme é baseado no livro “A Guardiã do Dragão”, lançado há 21 anos pela escritora australiana Carole Wilkinson, e aborda uma história de magia e amizade improvável entre Ping, a protagonista, e Long Danzi, o último dos dragões imperiais.

Na trama, a garota órfã sai em busca pelos últimos dragões existentes e descobre que há apenas um deles ainda vivo. Ao decidir ajudá-lo, Ping passa a ser perseguida pelo exército do imperador e precisa descobrir poderes especiais para conseguir proteger Long Danzi.

Animação “A Menina e o Dragão” chega aos cinemas nesta quinta – Foto: Imagem Filmes/Divulgação

A animação é fruto de uma fusão entre Espanha e China. Isso porque os diretores são o espanhol Salvador Simó e o chinês Li Jianping. O filme é produzido pela China Film Group Corporation, do governo chinês, em parceria com a produtora espanhola Atresmedia.

Na versão que irá aos cinemas brasileiros, Ping será dublada pela atriz Bella Chiang, de 17 anos, que participou das novelas “As Aventuras de Poliana” e “Poliana Moça”, do SBT. A artista também atua em produções do canal infantil por assinatura Gloob.

Sinopse

No passado, dragões e humanos já foram amigos, mas a ganância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping (Bella Chiang) encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguidos pelo exército do Imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama.

Sessões especiais

A semana será marcada por sessões especiais no Moviecom, no Tivoli Shopping, assim como no Multiplex, no Villa Multimall. Em ambos, haverá a exibição de “Transformers: O Início” neste sábado e domingo. A animação aborda o começo da rivalidade entre Optimus Prime e Megatron, que são os principais rivais da franquia, mas já foram melhores amigos um dia. Esse é o oitavo filme da franquia “Transformers”.

No Tivoli, ainda haverá a exibição pontual de “Jung Kook: I Am Still”, documentário sobre o cantor sul-coreano Jung Kook, do grupo de k-pop BTS. As sessões serão nesta quinta, sábado e domingo.

Reexibição

Para os saudosistas, a semana contará com a reexibição de “Batman”, de 1989. Dirigida por Tim Burton, a obra tem Michael Keaton no papel do homem morcego, que rivaliza com o emblemático Coringa de Jack Nicholson. O filme estará no Multiplex até quarta-feira.

Confira a programação da semana:

Moviecom – Tivoli Shopping

A Menina e o Dragão

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h45 e 17h10

Sáb. e Dom. – 13h40, 15h45 e 17h10

Transformers: O Início

Sáb. e Dom. – 15h10 e 19h20

Jung Kook: I Am Still

Qui., Sáb. e Dom. – 19h

Juvenal e o Dragão

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h20 e 17h50

Sáb. e Dom. – 13h45, 15h20 e 17h50

Não Fale o Mal

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h30

Meu Amigo Pinguim

Sáb. e Dom. – 15h

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h30 e 21h40

Longlegs: Vínculo Mortal

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h45

Deadpool & Wolverine

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 21h

Divertida Mente 2

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 17h

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 19h10

Meu Malvado Favorito 4

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h20 e 19h20

Sáb. e Dom. – 17h20

Princesa Adormecida

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h30

Vovó Ninja

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 15h15

Multiplex – Villa Multimall

Batman (Reexibição)

Qui., Sex., Sáb., Dom., Seg., Ter. e Qua. – 18h e 20h30

Transformers: O Início

Sáb. e Dom. – 17h10

Os Fantasmas Ainda Se Divertem

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 17h10 e 19h20

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 21h30 (leg.)

Sáb. e Dom. – 15h e 19h20

Sáb. e Dom. – 21h30 (leg.)

É Assim que Acaba

Qui., Sex., Seg., Ter. e Qua. – 19h e 21h30

Sáb. e Dom. – 14h30, 19h e 21h30

Deadpool & Wolverine

Sáb. e Dom. – 16h20

Meu Amigo Pinguim

Sáb. e Dom. – 14h