Angra se apresenta em Americana nesta terça

Renomados no gênero heavy metal, banda apresenta turnê “Cyrcles of Pain”, baseada no novo álbum homônimo

A renomada banda de heavy metal Angra chega a Americana nesta terça-feira (14) com a turnê “Cycles of Pain”, baseada no novo álbum homônimo lançado neste mês. O grupo se apresenta às 22h no Lenda Music, no Jardim Campo Belo.

O repertório preparado para o show estará repleto das músicas do “Cycles of Pain”, mas sem deixar de fora os clássicos da banda. Faixas de sucesso como Rebirth, Nova Era e Carry On estão entre as tocadas na nova turnê, proporcionando um “mix entre músicas novas e grandes clássicos”.

Angra apresenta nova turnê “Cycles of Pain” em Americana – Foto: Divulgação/Marcos Hermes

“O disco saiu dia 3 de novembro, ou seja, tem mais ou menos uma semana e tem sido muito bem recebido tanto pelos fãs quanto pela crítica especializada. Ao vivo, as músicas têm nos surpreendido, já que faz pouco tempo que o disco foi lançado e ficamos com aquele receio de que nos primeiros shows as pessoas não conheceriam as músicas”, disse o baterista Bruno Valverde ao LIBERAL.

Ele aponta que apesar do receio, os fãs já reconheciam as músicas no dia seguinte ao lançamento do álbum.

Seguindo o rastro de duas turnês comemorativas de sucesso – uma celebrando os vinte anos do álbum Rebirth, e outra os trinta anos de carreira – o Angra apresenta Cycles of Pain, cuja expectativa é grande não apenas para os fãs. Para o guitarrista, compositor e fundador do Angra, Rafael Bittencourt, o novo álbum pretende ser um marco na carreira da banda e uma renovação do estilo power metal progressivo.

O novo trabalho foi inspirado em algumas dores pessoais dos membros da banda, como morte, doença de familiares, a perda do André Matos – ex-vocalista – e também a pandemia. A formação atual, que perdura 8 anos, ainda conta com o também guitarrista Marcelo Barbosa, baixista Felipe Andreoli e vocalista Fabio Lione.

Sobre a dor, há um olhar especial sobre as novas gerações de adolescentes e jovens adultos que sofrem muito na construção da identidade, para se posicionar no mundo diante das pressões e expectativas que sentem, gerando ansiedade, pânico e depressão precoces.

“Cycles of Pain traz diversas perspectivas sobre a dor humana e os ciclos que a envolvem. Ele nos lembra que, embora a dor seja inevitável, também é parte integrante do crescimento e do aprendizado. Ao reconhecer e enfrentar esses ciclos, podemos descobrir nossa força interior e encontrar um caminho para a cura e a transformação. É um convite à reflexão sobre as complexidades da dor humana”, disse Felipe.

O baterista revela que nunca esteve em Americana, seja com o Angra ou com outras bandas, mas que espera um show caloroso e com bastante público, assim como tem sido os shows pelo restante do interior paulista.

“Eu acho que Americana não vai ser diferente. A gente espera que seja um showzão e que todos que estejam lá presentes possam curtir muito o som da banda”.

A casa de shows em Americana estará dividida em três setores, pista, pista premium e camarote, com ingressos que vão de R$ 70 a R$ 500. As entradas podem ser adquiridas no www.bilheto.com.br.

Show Angra “Cycles of Pain”