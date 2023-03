Anavitória traz sucessos ao Teatro Municipal de Americana

Daqui exatamente a um mês, o Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o duo Anavitória para seu novo show, o “Voz, Violão e O Que Der na Telha”. O Teatro GT traz para o interior de São Paulo a nova turnê das artistas, e a apresentação em Americana tem parceria do LIBERAL.

Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 75 e R$ 200. Foram disponibilizados três setores – o camarote, que já está com os ingressos esgotados; a plateia VIP, que tem apenas algumas vagas restantes, e a plateia, que ainda possui entradas disponíveis. As vendas estão sendo feitas no site www.entravip.com.br e também na bilheteria do teatro.

O show será em formato acústico e intimista com o público. De acordo com o Teatro GT, durante uma hora de show, o duo Anavitória canta os maiores sucessos de sua carreira, repleta de parcerias e prêmios.

Ana Caetano e Vitória Falcão conquistaram o Brasil com o lançamento “Singular”, em 2015, que em apenas um dia alcançou mais de um milhão de visualizações no YouTube. De lá para cá, foram quatro álbuns de estúdio e muitos sucessos.

O duo Anavitória apresenta o show “Voz, Violão e O Que Der na Telha” em Americana no dia 1° de abril – Foto: Divulgação

O mais recente lançamento de Anavitória é “Cor”, álbum produzido e gravado durante a pandemia enquanto as duas estavam recolhidas em uma casa na região serrana do Rio de Janeiro. O trabalho é formado por 14 faixas e trouxe parcerias especiais.

A cantora Rita Lee participou da canção “Amarelo, azul e branco”, que faz um retrato do Tocantins, estado onde Ana e Vitória se conheceram e iniciaram a parceria. Já “Lisboa” é fruto de um trabalho em conjunto com Lenine e venceu o Grammy 2021 na categoria Melhor Canção de Língua Portuguesa. Nesse mesmo ano, “Cor” levou o Grammy Latino de Melhor Disco Pop de Língua Portuguesa.

Mas essa não foi a primeira vez que as artistas brilharam na premiação. O segundo álbum das duas, “O Tempo É Agora”, levou o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa em 2019. Antes disso, a canção “Trevo (Tu)”, uma parceria com Tiago Iorc, venceu como Melhor Canção em Língua Portuguesa no Grammy 2017.

Completa a discografia de estúdio de Anavitória o álbum “N”, em que regravaram nove músicas de autoria do compositor Nando Reis, como “Pra você guardei o amor” e “Por onde andei”.

Ana Caetano e Vitória Falcão estudavam na mesma escola na cidade de Araguaína, no interior do Tocantins. Contudo, só em 2014 se aproximaram após serem apresentadas por uma amiga em comum. Despretensiosamente, começaram a postar vídeos cantando e tocando juntas, chamando a atenção para a harmonia das duas vozes.

As gravações começaram a fazer sucesso na internet e chamaram atenção de Tiago Iorc, que foi “padrinho” das duas nos primeiros anos de carreira.

ACONTECE

O duo Anavitória apresenta o show “Voz, Violão e O Que Der na Telha” no Teatro Municipal Lulu Benencase no dia 1° de abril, às 21h. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol. Mais informações pelo telefone (19) 3461-3045.