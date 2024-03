Anavitória e Nando Reis apresentam a “Turnê Dos Namorados” em junho

O show do trio acontece em julho; essa é a segunda turnê que realizam junto

Anavitória e Nando Reis - Foto: Reprodução

Anavitória e Nando Reis voltam a dividir o mesmo palco após seis anos, com o primeiro show da “Turnê dos Namorados”, que chega em Campinas no dia 2 de julho. A apresentação será no Royal Palm Hall e os portões abrem às 18h. Os ingressos já estão à venda e o show é uma realização é da Oceania Eventos.

De um lado a doçura e leveza de Ana Caetano e Vitória Falcão, o duo Anavitória, que conquistou o público com um talento único e diferenciado nos últimos 10 anos. Do outro, a elegância e experiência de Nando Reis, que há mais de 40 anos é referência e parte importante da história da música brasileira.

Serão apenas 12 apresentações pelo país. Campinas é a única cidade do interior a ser contemplada com o show, que visitará apenas capitais. Num misto de sucessos que passeiam por “De janeiro a janeiro”, “Ai, amor”, “Pra você guardei o amor”, “Trevo”, “Relicário” e muito mais, o show terá aproximadamente 90 minutos de duração.

As três vozes já se entrelaçaram antes em uma turnê e em composições próprias. A música “N” – uma narrativa de um casal que não aguenta a distância que a rotina impõe – também juntou o duo Anavitória e Nando Reis há cinco anos.

Estarão disponíveis para o público três tipos de ingressos: Cadeira Mesa Ouro, Cadeira Mesa Prata e Cadeira Mesa Bronze. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Alpha Tickets, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro Shopping ou na bilheteria do local. A censura é de 16 anos.

Os valores das entradas variam R$ 120 (cadeirante) a R$ 420 (inteira Cadeira Diamante).

“Turnê Dos Namorados – Palavras iguais dizendo coisas tão diferentes”

Show Anavitória e Nando Reis