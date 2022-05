Ana Paula Moreti canta Ivan Lins em Santa Bárbara

Ana Paula Moreti já abriu shows de Almir Sater e Renato Teixeira - Foto: Divulgação

Elogiada por celebridades da música brasileira, Ana Paula Moreti estará no Teatro Municipal Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, na quinta-feira (19). No show “Abre Alas”, ela interpreta músicas de Ivan Lins, um dos maiores compositores brasileiros. Os ingressos custam R$ 5 e já estão à venda. A organização pede a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Solidariedade.

Ana Paula Moreti já abriu shows de Almir Sater e Renato Teixeira. Com o Grupo Eletropocket foi destaque na programação da Rádio Nova Brasil FM e participou da coletânea da Sony “Novos talentos da Nova”. A artista participou de importantes festivais de jazz e de turnês na Indonésia, Alemanha, Áustria, Holanda e Suíça junto com o grupo que participa do baterista Alexandre Cunha.

Para a apresentação em Santa Bárbara, Ana Paula Moreti vem acompanhada de uma banda de nível internacional. Além de Alexandre Cunha na bateria, tem Thiago Santana no piano, Josimar Pereira no violão, Bruno Coppini no contrabaixo. O show terá participação especial de Marcelo Martins, um dos maiores saxofonistas em atividade, que toca com Djavan e já atuou junto a Ivan Lins, João Bosco e Caetano Veloso.

O show “Abre Alas” é realizado por meio do ProAc Direto – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, produção local de Juarez Godoy Arte e Cultura, com apoio do Movimento Juca Jazz, Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste. Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Teatro Manoe Lyra.