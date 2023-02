‘Ana Cañas Canta Belchior’ é eleito o melhor show do ano em 2022

Produção apresenta uma música inédita do compositor cearense, chamada “Um rolê no céu”

Após passar por quase 100 cidades do Brasil e ser premiado em 2022 como melhor show do ano pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, o tributo de Ana Cañas a Belchior foi transformado em um DVD. Lançado em 2 de fevereiro no canal da cantora no YouTube, “Ana Cañas Canta Belchior” apresenta uma música inédita do compositor cearense, chamada “Um rolê no céu”, e conta com participações especiais de Ney Matogrosso e Rael.

Tudo começou há dois anos com uma live durante a pandemia, e se transformou em um projeto que exalta a carreira de Belchior, morto em 2017, e o apresenta às novas gerações. Em entrevista ao LIBERAL, Ana Cañas contou sobre sua relação com o artista cearense.

“A minha identificação com o Belchior vai além do artístico. Eu o admiro como ser humano, pensador, filósofo e poeta. Um ser humano simples e gentil. Um gênio! Nossa conexão aconteceu naquela primeira live feita na pandemia, culminou com essa turnê linda pelo Brasil e eu confirmei, olhos nos olhos das pessoas que tanto o amam, o quanto ele é importante e necessário na história da música brasileira”, declarou Ana Cañas.

“Ana Cañas Canta Belchior” foi premiado como melhor show de 2022 – Foto: Jorge Bispo / Divulgação

“Percebo a presença de três gerações nos shows – filho, pai e avô juntos – e isso me emociona muito! Acho que o projeto soma no que entendo como um diamante que possui diversos quilates e possibilita muitos prismas diferentes”, completou a cantora.

INÉDITA. “Um rolê no céu” foi escrita em 1987 por Belchior em parceria com Gracco. Mikael e Camila, filhos do cearense, estão levantando o acervo do pai. Próximos do projeto de Ana Cañas desde o início, eles cederam a ela uma canção inédita.

“Tive acesso a algumas músicas e acabei escolhendo a que me identificava mais, por emoção mesmo. ‘Um rolê no céu’ é um título muito significativo, pois parece uma mensagem dele para nós agora, lá do alto das estrelas. Foi muito emocionante gravá-la no DVD”, revela a artista.

O DVD tem ainda performance de Ney Matogrosso na música “Paralelas”. “Convidei-o pois sentia que o repertório do Belchior também conversava com sua própria poesia. Ney é um artista visceral, bicho de palco, um exímio performer”, considera Ana Cañas.

O rapper Rael participou do projeto com a música “Antes do Fim”. “Sempre tive vontade de unir o rap à lírica belchiorana, sinto que Belchior estaria muito atento a este universo”, complementa a artista.

O DVD apresenta uma mistura de composições clássicas e de canções menos conhecidas de Belchior. Não à toa, o encerramento do show é “Como Nossos Pais”, música preferida de Ana Cañas do repertório do cearense. “Será sempre a música que paralisa meu coração. Para mim, é a sua obra-prima máxima. Capturou o sentido da vida, metafísico e existencial”, defende Ana Cañas.

O projeto “Ana Cañas Canta Belchior” ainda vai rodar o país em 2023, mas a artista adiantou que tem escritas várias canções autorais. “Elas serão gravadas e lançadas, muito provavelmente em 2024, com duetos e parcerias muito especiais. Mas, por enquanto, não posso adiantar muito. Vamos em frente com amor e Belchior no coração”, finalizou Ana Cañas.