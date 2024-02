Amor e ódio é enredo de romance de época de escritora brasileira

O romance de época acompanha a relação de amor e ódio de Helena com o Duque George de Misternham

Quando duas crianças de sexos opostos implicam uma com a outra é costumeiro que, para aliviar a tensão, os responsáveis digam ao pequeno que a coleguinha só está fazendo aquilo por gostar da companhia dele, ou vice-versa.

Em “O dia em que te amei”, primeiro romance de época da autora brasileira Paula Toyneti Benalia, a reflexão se o ódio é a premissa do amor entre a jovem Helena e o afortunado George toma conta durante a leitura. O livro é um lançamento da editora The Gift Box.

“O dia que te amei” acompanha a história de amor, ódio e vingança de Helena e George – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Helena era uma mulher “diferente” para a época. Ela podia estar preocupada com o cabelo, roupas e em como se comportar adequadamente para que fosse escolhida pelo “melhor” dos homens, aquele que mais tivesse dinheiro.

Mas a verdade era que ela não se encaixava no molde que a sociedade impunha em Londres de 1800. “Por que se casar se não era o amor que prevalecia na relação?”. Ela era autêntica e não se esforçava para agradar – o que se tornou sua sina.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Seus pais não poderiam suportar o fato de que a filha mais velha entre duas terminaria a sua terceira temporada de procura por maridos sem um casamento marcado.

Eles não tinham mais esperanças e deixavam claro à Helena qual seria seu fim caso não arranjasse um pretendente: ser mandada para uma casa no interior, onde ela seria esquecida por todos – uma ameaça que vai se tornar constante na vida da jovem durante o livro.

Até que, em mais uma noite de eventos sendo uma “mercadoria à mostra” na vitrine para os cavalheiros londrinos, o inesperado aconteceu. Um homem a abordou e seria o primeiro a marcar uma dança na caderneta de Helena, mas não qualquer homem.

A história é narrada pelos pelos personagens principais em capítulos alternados – Foto: Claudeci Junior/Liberal

George, o Duque de Misternham, era o homem que toda jovem pretendente almejava como marido. De beleza incomparável e fortuna inestimável, ele era o centro das atenções por onde passava.

Naquela noite ele estava decidido a finalmente encontrar uma dama para se tornar sua esposa e, indo contra todas as características que um homem procurava em sua futura mulher, teve sua atenção voltada à Helena que, sem modos algum, gargalhava em um canto do salão.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele, então, procura o pai da jovem e faz o acordo de casamento. Helena não fica feliz, seu maior sonho de constituir uma família por amor foi destruído e, além disso, o questionamento do motivo de uma pretendente como ela ser escolhida pelo duque entra em foco.

A motivação de George é vingar sua irmã mais velha, que foi renegada por ser mulher. Helena, por sua vez, vingaria o casamento forçado fazendo com que o duque e sua família se arrependessem.

Em capítulos alternando os narradores, o livro busca a quebra de paradigmas da sociedade da época, o que comparado com a atual não tem tanto peso. A história ganha o leitor com o ritmo envolvente e na torcida para que o casal deixe os traumas no passado e possa se amar verdadeiramente.

Trilogia ‘Deusas de Londres’

“O dia em que te amei” faz parte da trilogia “Deusas de Londres”. As histórias giram em torno de personagens femininas que estão entrelaçadas entre os livros.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Nataly, personagem principal do segundo volume, “O dia em que te toquei”, encontra em um conde endividado a oportunidade perfeita para realizar um casamento por conveniência, com objetivo de conseguir um novo bode expiatório e esconder que é a verdadeira dona do mais famoso clube de jogos e prostituição de Londres.

Já Marshala, que protagoniza “O dia em que te beijei”, vive em um constante confronto com os traumas do passado. Foi despejada pela família, abandonada no altar, e a fizeram mudar até o próprio nome, mas agora, a modista será confrontada por uma antiga paixão.