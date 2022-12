Amizade no campo de batalha

A amizade entre dois homens que arriscam suas vidas durante a Guerra da Coreia, na década de 1950, é o mote da estreia nos cinemas desta quinta-feira (8). “Irmãos de Honra” é inspirado em um livro que conta a história real de dois jovens pilotos de caça da Marinha dos Estados Unidos.

O épico de guerra conta a história de Jesse Brown, o primeiro aviador negro a voar em combate pela Marinha dos Estados Unidos. No longa-metragem, o personagem é interpretado por Jonathan Majors.

Brown ingressa, ao lado do soldado Tom Hudner (Glen Powell), em um esquadrão de elite para treinamento para a guerra. Os dois são levados ao limite para alcançarem seu máximo, ao mesmo tempo em que formam uma amizade que será testada no campo de batalha. A relação entre os dois também é baseada em fatos reais, e é a espinha dorsal do roteiro.

O épico de guerra conta a história do primeiro aviador negro a voar em combate pela Marinha dos Estados Unidos – Foto: Divulgação

“Eles não são necessariamente melhores amigos – são opostos completos. Mas são almas gêmeas. São duas faces de uma mesma moeda que o destino uniu. Esses dois homens descobrem coisas sobre si mesmos e um sobre o outro na tentativa de cumprir seus próprios legados, seus próprios destinos. A devoção de um pelo outro é o que finalmente abre essa porta”, afirmou o ator Jonathan Majors à distribuidora Diamond Films.

REAL. O longa-metragem é inspirado no best-seller “Devotion: An Epic Story of Heroism, Brotherhood and Sacrifice”, escrito por Adam Makos e ainda sem tradução para o português.

Para contar a história real, a equipe da produção buscou manter a autenticidade através da ambientação, do figurino e dos aviões. As famílias de Brown e Hudner também foram envolvidas no desenvolvimento do filme.

O diretor J. D. Dillard tem uma relação afetiva com os pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Seu pai foi o segundo membro afro-americano do esquadrão Blue Angels, e Dillard passou a infância ouvindo as histórias do pai. Quando conheceu a história de Jesse Brown e Tom Hudner, decidiu que precisava contá-la.

“Minhas memórias mais antigas estão todas relacionadas à aviação. Bases navais, o cheiro de combustível de aviação, todo aquele mundo está ligado às minhas memórias mais antigas, e fazer parte do filme me levou de volta a esses lugares”, disse Dillard à Diamond Films.

O músico e ator Joe Jonas (do trio Jonas Brothers) integra o elenco de “Irmãos de Honra” no papel de um companheiro festeiro de Jesse e Tom. Em parceria com o cantor Khalid, criou a música “Not Alone”, que virou tema do filme. O videoclipe foi filmado no Hangar 21, na Califórnia, em frente a um avião real usado nas gravações. O vídeo está disponível no YouTube.

O elenco conta ainda com Christina Jackson como esposa de Jesse Brown, Thomas Sadoski como o comandante do esquadrão, além de Spencer Neville, Nick Hargrove e Daren Kagasoff. O longa tem classificação indicativa de 12 anos.