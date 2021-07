Americanenses Rodrigo e Juliano preparam segundo DVD

Dentre as 14 faixas de “Quem sabe vem”, músicos apresentam canções próprias e homenagens a referências do sertanejo

A dupla sertaneja americanense Rodrigo e Juliano gravou o segundo DVD nesta semana. “Quem sabe vem” traz 14 faixas, sendo quatro canções próprias, e homenagens ao cantor Zé Rico e à dupla Durval e Davi, em meio às dez faixas de covers. Os lançamentos serão em três volumes, nos próximos meses.

O show de gravação foi no World American Bar, casa com temática sertaneja em Americana, na terça-feira (20). Por conta da pandemia, o evento não contou com a presença de público e a equipe técnica foi reduzida para garantir o distanciamento social entre os profissionais.

Ao LIBERAL, Rodrigo comentou que a gravação traz uma dupla mais entrosada e organizada, após as experiências vividas desde o início da carreira deles, no ano passado: os primeiros clipes gravados em dezembro e já disponíveis pelo Youtube, o lançamento da música “Arrasta pra cima” e a experiência da dupla no Festival Sertanejo, reality show musical exibido pela Band Goiânia (GO).

“Passamos por uma experiência legal participando do concurso, já havíamos chegado à quarta fase, mas resolvemos investir no nosso DVD. Temos repetido os ensaios, nos encontramos duas ou três vezes na semana, além dos ensaios com banda. Estamos com um repertório mais legal, e o show foi muito gostoso”, comemorou.

Dupla sertaneja iniciou a carreira no ano passado e já grava segundo DVD – Foto: SMH Fotografia – Divulgação

No show desta terça-feira, gravação do DVD, os artistas tocaram duas de suas músicas “Náufrago” e “Acho que é você”, ambas já disponíveis em serviços de streaming. Além disso, foram apresentadas pela primeira vez as canções “Alguém que seja eu” e “Remédio para ex”, apostas para os próximos meses.

“Remédio para ex” também é a primeira composição própria dos dois músicos, que contam terem se dedicado nos últimos meses à produção de canções para agradar ao público e conquistar novos fãs.

Entre as canções cover gravadas, um dos destaques do DVD ficou por conta do medley “Estrada da vida/Duas Camisas/Decida”, homenagem de Rodrigo e Juliano ao cantor Zé Rico, que fazia dupla com o cantor Milionário e faleceu em Americana em 2015. No último dia 29 de junho, o músico completaria 75 anos.

“A gente cresceu ouvindo o Zé Rico. Ter a oportunidade de prestar essa homenagem a ele com essas três canções maravilhosas é privilégio. Espero que o público, ao ouvir, se lembre do cantor genial que ele sempre foi”, analisou Juliano.

Além de músicas próprias, Rodrigo e Juliano prestam homenagens em novo trabalho – Foto: SMH Fotografia – Divulgação

Outro ponto emocionante é a homenagem prestada à dupla Durval e Davi, motivada pelo fato de que Rodrigo e Juliano mantiveram uma relação de amizade com os filhos dos cantores na infância, tendo crescido na companhia de Davi.

“Íamos a praia juntos, passávamos final de ano. Eu nem sonhava em cantar ainda quando o conheci. É uma pena, poderia ter aprendido muito sobre música com esse mito da música sertaneja”, comentou Rodrigo.

As 14 faixas gravadas por Rodrigo e Juliano serão lançadas em três blocos, em agosto, setembro e outubro. Além disso, eles pretendem lançar mais um DVD no segundo semestre deste ano. A dupla mantém canais nas plataformas de streaming de áudio Deezer e Spotify, no site de vídeos Youtube e nas redes sociais Facebook e Instagram.