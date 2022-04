Americanenses fazem parte de projeto com mil músicos

O cantor Rodrigo Art, a baixista Fabiana Jordão e o guitarrista Fábio Pelucio representam a região no Rockin’ 1000 - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A maior banda de todos os tempos terá três músicos de Americana. O Rockin’ 1000 reunirá mil músicos dos quatro cantos do País em apresentação única no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), no dia 7 de maio.

O projeto nasceu em 2005 na Itália com uma apresentação icônica da música “Learn to Fly”, do Foo Fighters, para pedir à banda americana um show na cidade de Cesena. O vídeo da apresentação tem quase 60 milhões de visualizações no YouTube. Depois desse evento, foram realizadas edições em outros países, como França e Alemanha. A partir daí, o Rockin’ 1000 se tornou uma celebração à música. Os artistas de Americana – um cantor, um guitarrista e uma baixista – foram selecionados após enviarem vídeos para a organização. Eles vão custear o deslocamento e hospedagem em Brasília para a realização do show, e precisam chegar alguns dias antes para os ensaios gerais. Para os músicos, o gasto é um investimento em uma experiência única.

Uma das participantes é a farmacêutica baixista Fabiana Jordão, de 49 anos, que é baixista na Banda Nian. Ela contou que pegou até férias do trabalho para se dedicar à apresentação.

“Sou apaixonada por música. Tinha visto esse evento na Europa e achei fantástico, quando vi que teria no Brasil eu senti que precisava participar. Chorei que nem criança quando soube que fui aprovada. São mil pessoas desconhecidas, anônimas, tocando as músicas selecionadas, é fantástico”, disse Fabiana.

O guitarrista Fábio Mendes Rodrigues, de 39 anos, conhecido como Fábio Pelucio, acredita que a experiência vai agregar em sua carreira profissional. Atualmente, ele integra a Banda Segredo do Universo, em tributo a Raul Seixas. “Um evento desse porte levando músicos da região pode até servir de incentivo para outras pessoas. Tocar um instrumento é muito bom, muito gratificante, e isso pode estimular a nova geração nessa atividade tão bacana”, acredita o músico.

Vocalista da A Banda – Rock Nacional e Internacional, e proprietário da produtora TMJ Original, Rodrigo Porfírio Borges, conhecido como Rodrigo Art, contou que já está se preparando para a apresentação. Ele tem se dedicado ao inglês para cantar as músicas selecionadas e pesquisado diariamente sobre o evento. “Eu ainda estou surpreso por ser um dos escolhidos, é muita gente participando. Vamos receber esse espaço, estar nos vídeos gravados, tudo isso agrega no nosso trabalho. Viver de música não é fácil no Brasil”, considera o músico e produtor.

REPERTÓRIO. A banda será composta por 250 bateristas, 250 guitarristas, 250 vocalistas e outros 250 músicos de instrumentos como baixo, teclado, violino, entre outros. No total, serão executadas 20 músicas, das quais 15 são internacionais e cinco nacionais. Na seleção, sucessos como “Tempo perdido” do Legião Urbana” e “Learn to Fly”, do Foo Fighters, que deu início ao projeto. Os ingressos para ver o show custam entre R$ 130 e R$ 260, e estão à venda no bilheteriadigital.com.