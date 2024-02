Americanense se inspira na natureza e lança álbum contemplativo nesta sexta

Roger Marza junta o sax com os sons do mar e da floresta da Praia do Estaleiro em novo trabalho

Saxofonista americanense Roger Maza lança o álbum “Estaleiro” – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O músico e jornalista americanense Roger Marza lança nesta sexta-feira (2) o álbum “Estaleiro”, seu mais novo trabalho. A obra mistura a melodia marcante do sax com os sons do mar e da floresta. No mesmo dia, o videoclipe da faixa “Reencontro” chega às plataformas digitais.

Os sons que compõem o álbum foram gravados em outubro do ano passado na Praia do Estaleiro, em Ubatuba, durante a apresentação do músico no Primeiro Biomusic Festival. O álbum é composto por cinco faixas que contemplam a natureza.

Em seu sétimo trabalho autoral, Roger celebra o caminho que percorreu até aqui pela chamada biomúsica. O gênero é um tipo de música que traz não apenas os sons da natureza, mas também o respeito à sustentabilidade ambiental e às expressões artísticas populares.

Seu envolvimento com o gênero começou em 2019, quando esteve na Praia das Toninhas, também em Ubatuba, com a família. Por lá, durante um mergulho, pôde ouvir o barulho que as lanchas ecoavam pelo mar e, enquanto jornalista, deu início a uma pauta sobre os impactos deste som à vida marinha.

Durante a apuração, entrevistou o cientista Linilson Padovese, então líder do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da USP (Universidade de São Paulo), e acabou recebendo áudios de baleias jubarte que ele captou em Ilhéus, na Bahia. Mais tarde, Roger decidiu “brincar” com o barulho do animal mesclando com seu sax.

Marza segue o estilo chamado Biomusic, que adota sons da natureza e preza a sustentabilidade – Foto: Maila Alves

Disso resultou o “Alma da Terra”, primeiro álbum do americanense, e tantos outros trabalhos do gênero biomúsica. “Estaleiro” é o resultado dessa trajetória que Marza traçou profissionalmente e artisticamente. “Música e jornalismo se entrelaçaram nesse projeto”, disse.

A música “Reencontro”, primeira faixa de “Estaleiro”, é a representação dos entrelaços vividos por Roger.

“É um gesto de gratidão à imensidão do mar, de gratidão à Yemanjá por sobreviver à pandemia, de encontrar meu caminho na música e, de certa forma, no jornalismo. É também um lamento de saudade de familiares que fizeram a sua passagem e, também, um desejo de paz e harmonia”, disse.

Além disso, a faixa também teve inspiração numa frase do filósofo Heráclito: “Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou”. “E todo rio desemboca no mar, somos rios que nos abrimos para algo mais amplo nesse espiral da vida”, complementou Roger.

Videoclipe de Reencontro

O videoclipe da música “Reencontro”, que será lançado simultaneamente com o álbum, “navega” pelo Estado de São Paulo. Foram gravadas cenas na Praia do Estaleiro, onde o som do mar foi captado; na Praia das Toninhas, onde a “biomusic” começou artisticamente para Roger; na capital paulista, onde ele vive; e em Americana, sua cidade natal.

“[Foi] uma forma de representar minha família por meio do rio que corre na Avenida Brasil e nos coqueiros, e na correria de São Paulo. É uma representação afetiva dos locais em que vivo”, contou.

O pré-save do álbum “Estaleiro”, de Roger Marza, está disponível nas plataformas de música Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal e Youtube Music.