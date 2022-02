Americanense reflete sobre o papel social do palhaço em livro

Nariz vermelho, sapato grande e maquiagem excêntrica. Esse visual é inconfundível, mas o arquétipo do palhaço é anterior a essas características marcantes. Essa figura já aparecia no mundo antigo, sempre unindo o riso fácil ao poder de questionamento social.

O americanense Luís Godoy se debruçou sobre a palhaçaria em sua dissertação de mestrado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). O resultado será publicado no livro “O jogo do palhaço – do hospital à rua, da rua ao hospital”, da editora Talu Educacional.

O pesquisador, que também é palhaço profissional, estudou um grupo de Foz do Iguaçu PR) que realiza visitas em hospitais. Após acompanhar o trabalho dos palhaços voluntários, Luís ministrou uma oficina sobre a história dessa figura e seu papel social. Na sequência, propôs que eles fossem às ruas para desenvolver uma ação.

O palhaço americanense Luís Godoy se debruçou sobre a palhaçaria em sua dissertação de mestrado pela Unicamp – Foto: Heitor Jose / Divulgação

“Nesse momento, eles têm uma outra percepção desse trabalho, vendo sua potência para além dos espaços de vulnerabilidade social. Eles entendem que o palhaço pode e deve ser inserido em todos os campos possíveis porque vai ressignificar, subverter a ordem, e modificar a partir da necessidade que emergir desse espaço”, explicou Luís.

Ele lembrou que a maioria das pesquisas sobre a ação de palhaços em hospitais tem como foco o bem-estar e benefícios proporcionados aos pacientes.

“Tem pouquíssimos estudos que olham para quem está fazendo esse trabalho, seja artista profissional, seja voluntário. Precisamos entender quem são essas pessoas, suas motivações e seus processos de preparo para fazer o uso do nariz vermelho, que é uma das mais antigas representações sociais”.

Luís aponta que há registros de figuras de palhaços no Egito e Grécia antigos, assim como China e Índia. “Se recorrermos às tumbas, encontramos figuras que fazem referência ao palhaço. Não com as características físicas que conhecemos, mas próximas no comportamento”, contou Luís.

Em sua pesquisa, ele identificou, por exemplo, a figura de um palhaço do imperador chinês que entrou em cena para evitar que inúmeras pessoas fossem recrutadas para a construção da Muralha da China, um trabalho que poderia levá-las à exaustão.

“Para entender essa figura, é necessário romper com ideais românticos do palhaço doce e bonito. Esse trabalho feito em ambiente hospitalar é lindo e muito importante, mas é preciso entender a ancestralidade do palhaço, que também é grotesco, também é uma forma de subversão e também é político”, declarou o pesquisador.

O objetivo é que o livro leve essas ideias a diversos grupos de palhaçaria, contribuindo para que aqueles que utilizam o nariz vermelho entendam todo o potencial da figura do palhaço. O livro tem prefácio da professora Kátia Maria Kasper, da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a orelha é do professor Alcides Scaglia, da Unicamp. O posfácio é assinado por Cláudio Thebas, coautor do best-seller “O palhaço e o psicanalista”.LA

“O jogo do palhaço – do hospital à rua, da rua ao hospital” está em pré-venda no site luisgodoy.com.br por R$ 55. A entrega está prevista para começar em 20 de março.