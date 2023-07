Americanense publica segunda obra; autora tem chances de estar na Bienal do Livro

Caso a pré-venda de “Antes do Fim do Mundo” atinja a meta, o livro de Daniele Aguiar estará na feira

A escritora americanense Daniele Aguiar lançou seu segundo livro e tem chances de ser representada pela obra na Bienal do Livro Rio 2023. “Antes do Fim do Mundo” está em pré-venda e caso atinja a meta de 70 vendas até o dia 15, terá o projeto finalizado sem custo para a autora e será uma das obras presentes na feira literária em setembro.

Daniele Aguiar pode ter sua obra na Bienal do Livro Rio 2023 – Foto: Lucas Pereira_Divulgação

“É o sonho. Sempre amei ler, desde criança, e a ideia de ter um livro meu me representando na Bienal antes mesmo de eu ter tido a oportunidade de ir como público chega a dar um nó na garganta”, disse Daniele.

“Antes do Fim do Mundo” acompanha a história do piloto Chase, que tem uma carreira bastante promissora na Stock Car Pro Series, mas vem fugindo de melhores oportunidades em outros países. Ao perceber isso, a jornalista Alice decide começar a cercá-lo a fim de descobrir o que está acontecendo e publicar uma matéria. Os dois se detestam logo de cara, mas acabam tendo que conviver depois de um acidente de carro no qual se envolvem.

Apesar das diferenças gritantes entre os personagens, eles têm uma grande característica em comum: ambos carregam segredos profundos de situações que prefeririam manter no passado. No entanto, esses fantasmas voltam para assombrá-los quando um acidente de carro envolvendo os dois força a convivência entre eles.

A história ainda aborda assuntos delicados como violência doméstica e bullying. De acordo com Daniele, eles foram tratados com a seriedade necessária, mas com leveza para que a leitura não fosse densa. “Fiz questão de ressaltar o quanto é difícil conseguir amparo em algumas situações, nas quais as vítimas se veem impotentes”.

A compra de “Antes do Fim do Mundo” pode ser realizada pelo site da editora Flyve (www.flyve.com.br), ou diretamente com Daniele através de seu perfil no Instagram (@its.daniaguiar).

“Para qualquer um que vier a ler “Antes do fim do mundo”, vou adorar ouvir sua opinião sobre ele e discutir teorias a respeito do próximo livro. Meu Instagram está sempre aberto e cheio de conteúdo sobre meu universo literário”, convidou a escritora.

CRIAÇÃO

“Esses personagens estão na minha cabeça há séculos, principalmente a ideia de um piloto que tem uma vida reservada para manter o passado morto”, disse a escritora. Segundo Daniele, a ideia para Chase surgiu enquanto assistia uma reportagem sobre acidentes na Fórmula 1.

A história estava na cabeça dela desde 2018. Ela, inclusive, começou a escrever o livro algumas vezes, mas a escrita do início ao fim ocorreu mesmo no início deste ano.

“A sensação é bem surreal. Cada etapa do projeto editorial, apesar de cansativa, é uma delícia, e fico muito emocionada em finalmente ver o projeto finalizado”, contou.

Mesmo estando na pré-venda de seu novo livro, Daniele já pensa no terceiro e revelou que o personagem principal da nova obra aparece em “Antes do Fim do Mundo”. O plano é que a nova história seja lançada no ano que vem.

Enquanto isso, os leitores podem conhecer a história de “Os Nossos Olhos”, primeiro lançamento da escritora datado de abril deste ano. O livro acompanha uma família que passa por um evento trágico no nascimento dos filhos, e esse acontecimento acaba causando um desencontro de quinze anos entre eles.

O pai, Nicholas, acaba criando os filhos, Kevin e Denise, sozinho e acreditando que a namorada morreu. A história começa quando a mãe, Clarisse, retorna e eles se veem obrigados a confrontar todos esses sentimentos causados pelo luto de quinze anos e pela aparição inesperada.