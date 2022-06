Americanense integra projeto que lança melodias de protesto

O EP “The Websters” une quatro artistas em protesto. O ritmo alucinante da devastação da Amazônia, a ameaça crescente aos povos originários e a intolerância religiosa inspiram as duas músicas do EP, que será lançado em edição limitada em vinil transparente e nas plataformas de streaming em 1° de julho. A distribuição é pela Tratore.

O grupo é composto pelos jornalistas e artistas Roger Marza, de Americana, Nicolau Centola e André Borges, e pelo designer e artista plástico William Hebling. Todo o trabalho de produção do EP foi feito à distância. André mora em Brasília, Roger e Nicolau residem em São Paulo, e William produziu as artes em sintonia com os sons em Rio Claro (SP). Os quatro são amigos há 22 anos.

“É uma forma de expressar como artista algo que vivemos no jornalismo, dar voz a esse lado da sociedade que tem sofrido diversos ataques. Como jornalistas, usamos a palavra, e como artistas, um sentimento canalizado em um som. Dizemos sem palavras o que sentimos sobre a situação”, contou o americanense Roger Marza.

Roger Marza criou um solo de sax para um complexo duelo de duas vozes – Foto: Adriana Costa

A ideia do projeto começou quando o jornalista André foi cobrir o Acampamento Terra Livre, em Brasília, em abril de 2022, para o jornal O Estado de S. Paulo. A manifestação, que reuniu mais de 200 etnias indígenas do País, teve como objetivo defender os direitos dos povos originários. André gravou uma canção indígena do povo guarani, em ritual que incluía a benção de seus filhos. A partir dessa gravação, surgiu a ideia de produzir uma obra sonora.

O jornalista, que também é músico, adicionou uma suave melodia ao violão. O americanense Roger criou um solo de sax, que segue em crescendo até um complexo duelo de duas vozes. A faixa foi nomeada “Caboclo” para simbolizar as entidades indígenas que se expressam na Umbanda e no Candomblé, com o intuito de mostrar a importância do respeito às religiões em um momento de forte intolerância.

A segunda música se chama “Maria Padilha de Monteserrat”. Ela faz referência ao espírito da mulher livre e sedutora Maria Padilha, entidade da Umbanda. Roger criou uma melodia ao sax a partir de uma gravação dos sinos do Mosteiro de Montserrat, na Espanha.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A arte visual ficou a cargo de William Hebling, que por coincidência estava desenvolvendo uma série de figuras chamada “Pele de Imagem”, ou “Utupa Siki”, que se refere a um retrato na linguagem indígena yanomami.

A série é composta de onze figuras com rostos desenhados com folhas, lã, agulhas e tinta acrílica prateada. A tinta remete ao mercúrio usado nos garimpos ilegais que contaminam rios e terras indígenas. As inspirações para o artista foram notícias de assassinatos de indígenas e de devastações ambientais, além do livro “A queda do céu”, de Bruce Albert e Davi Kopenawa Yanomami, que traz um relato de um xamã yanomami.

Com elementos sonoros que remetem às forças da natureza e manifestações dos homens, as faixas pretendem ser um canal para sensibilizar quem as ouve e, desta forma, gerar sentimentos de mudança. Mais informações sobre o lançamento estão aqui.