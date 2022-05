Americanense de 11 anos está na 7ª edição do ‘The Voice Kids’

Manu Anjos participa das audições às cegas, a primeira das cinco etapas do programa

A participação de Manu ainda não tem data para ir ao ar - Foto: Divulgação

A americanense Manuela Castilho dos Anjos, a Manu Anjos, de 11 anos, vai participar da sétima edição do The Voice Kids, na TV Globo. Ela foi selecionada para a etapa das audições às cegas.

Manu nasceu em Americana, onde viveu até os cinco anos. Atualmente, ela reside na cidade de São Paulo com os pais e o irmão, mas aos finais de semana retorna para o interior para visitar os avós e amigos. Desde os oito anos, Manu faz aulas de teatro musical e canto. O vídeo enviado para participar do reality show musical foi gravado em Americana.

Manu vai participar das audições às cegas, a primeira de cinco etapas do The Voice Kids. Os técnicos Carlinhos Brown, Michel Teló e Maiara & Maraisa ficam de costas para o palco enquanto as crianças se apresentam.

Quando algum técnico é “conquistado” por uma voz, aperta o botão para virar a cadeira e o participante entra para seu time – e também está selecionado para a etapa seguinte. Se dois ou mais técnicos virarem, o participante pode escolher qual artista será seu mentor no programa. A Audições às Cegas vai selecionar 63 vozes, com 21 crianças em cada time.

A transmissão da participação de Manu Anjos no programa ainda não tem data definida.

O The Voice Kids é exibido aos domingos, a partir das 14h20, logo após o Temperatura Máxima. O vencedor do reality musical ganha um prêmio de R$ 250 mil, além de um contrato de gerenciamento de carreira com a gravadora Universal Music.