Americanense dá voz a personagens de série na Netflix

A dubladora mirim interpreta as personagens Jessy, Jenna, Dina e Hannah – esta última ainda vai fazer sua estreia na série - Foto: Claudeci Junior - O Liberal.JPG

A americanense Malu Thegon, de 12 anos, dá voz e vida a quatro personagens na série infantil “Cry Babies Magic Tears”, que estreou em abril na Netflix e já é Top 10 no Brasil. A dubladora mirim interpreta as personagens Jessy, Jenna, Dina e Hannah – esta última ainda vai fazer sua estreia na série.

Ao LIBERAL, Malu contou que é um desafio dublar quatro personagens diferentes. “É muito difícil, consegui fazer com muito trabalho. Me baseei na personalidade delas, peguei um pouco das vozes originais e os diretores ajudam bastante”, disse a dubladora.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sua mãe, a jornalista Fernanda Thegon, explicou que a filha trabalha para a agência Dubbing Company, de Campinas, cidade onde as gravações são feitas.

“Para ela é mais uma diversão. Fiquei preocupada, para essa temporada de ‘Cry Babies’ ela teve uma semana de gravação bem puxada, mas eles são muito rigorosos para não cansar as crianças, fazem pausas a cada duas horas e tem um limite de horas por dia”, explicou Fernanda.

Este é o segundo trabalho de dublagem da menina, que já interpretou a abelhinha Mazzie no desenho “Lucas Aranha”, da Cartoon e HBOMAX. O interesse pela área surgiu após acompanhar dubladoras famosas, como Bianca Alencar, Lhays Macedo e Isabelle Drummond.

A mãe viu Malu decorando e repetindo frases de filmes, e perguntou se ela tinha interesse em tentar a carreira. Diante da animação da filha, enviou trabalhos artísticos anteriores à agência.

Malu fazia vídeos para a internet desde os nove anos, quando criou com a mãe o canal “Malu e seu Mundinho”. Ela já foi repórter mirim, teve participações em TVs locais, atuou em vídeos do Teatro Musicado, do artista Cícero Edno, e participou de um projeto do rapper Renan Inquérito.

Após receber esse material, em agosto do ano passado, a Dubbing Company pediu que Malu fizesse um banco de voz, que ficaria disponível para os clientes da empresa. Em outubro, a menina foi chamada para o que achou que seria um teste, mas saiu de lá com sua primeira personagem.

“Imaginava que ia fazer o teste de algum animal, tinha isso na cabeça. Me passaram para fazer a abelhinha e no final falaram que quando tivesse mais episódios, me chamavam. Eu perguntei se a personagem era minha, o diretor disse que sim, fiquei muito feliz”, lembra Malu.

Diferente do trabalho de um ator, que precisa decorar falas, Malu descobre quais cenas vai gravar apenas na hora. Ela tem um roteiro para seguir, e conta com a ajuda da direção para dar a entonação necessária.

Para Malu, a dublagem se aproxima de uma interpretação. Ela se lembra de uma cena de despedida em “Lucas Aranha” em que chorou de verdade. “Eu me emocionei”, conta a menina.

FUTURO. Para o trabalho de dublagem, é obrigatório ter o DRT (Delegacia Regional do Trabalho) de ator a partir dos 16 anos. Malu tem um registro temporário, mas como quer continuar na área, pretende obter o documento ainda este ano.

A pequena artista se prepara para estrear nos palcos em setembro. Ela passou em um processo seletivo para participar de um musical, foi aceita e ganhou cursos de teatro, dança e canto. “Ela vai no instinto, mas agora vai estudar”, disse Fernanda.

No que depender de Malu, a dedicação está garantida. “Quero um dia dublar um filme e ir na pré-estreia”, sonha.