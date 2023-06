Americana volta a realizar o Roteiro Gastronômico

O Roteiro Gastronômico retornou à programação cultural de Americana. O calendário de eventos públicos de fomento à cultura, gastronomia e turismo foi divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (31).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As ações serão realizadas entre julho de 2023 e fevereiro de 2024, com o objetivo de fortalecer o turismo e propiciar aos americanenses momentos de lazer e entretenimento. A programação foi elaborada pela Secretaria de Cultura e Turismo e terá início em julho, com a realização de um festival do rock.

Em agosto, será a vez do Roteiro Gastronômico de Americana, que será realizado no portal de entrada da cidade. Ele faz parte do calendário oficial do município, conforme Lei Municipal nº 6208, de 23 de agosto de 2018, de autoria do então vereador e hoje vice-prefeito Odir Demarchi.

O Festival Italiano vai ocupar o Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana em setembro e, em outubro, será realizado o Octobeer Americana Fest. A programação de 2023 terá ainda a Revirada Cultural, em novembro, e as festividades de Natal.

A Rota Cervejeira foi realizada no CCL, em maio – Foto: Crislaine Fernandes – Prefeitura de Americana

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Também já existe previsão para 2024. Em fevereiro, todas as atenções serão concentradas no Carnaval, que acontecerá em diversos pontos da cidade.

“Americana tem um povo acolhedor que recebeu muito bem os eventos promovidos até agora. Temos registrado recorde de público e agora é a hora de intensificar a agenda de eventos, oferecendo opções com muita qualidade, como o americanense merece”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, explicou o processo de elaboração do cronograma. “Planejamos um calendário pensando na oferta de cultura a diversos públicos e no bem-estar das famílias americanenses, além do incentivo ao turismo”, detalhou.

“O sucesso do evento Rota Cervejeira Americana reforçou nossa motivação em lançar este calendário e incentivar o encontro das pessoas, o acesso à cultura e oportunidades para os empreendedores”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp