Americana tocada em acordes inéditos no Jazz Day

A cidade de Americana será tocada em acordes inéditos neste sábado (30), durante o encerramento do Juca Jazz Festival. O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o Concerto Jazz Day, no qual a Orquestra Sinfônica de Americana vai trazer pela primeira vez a público a obra “Princesa Tecelã”, com músicas do compositor americanense Antonio Carlos Carvalho. Os ingressos para o concerto estão à venda na bilheteria. O Juca Jazz tem parceria do LIBERAL.

Orquestra Sinfônica de Americana vai executar a obra inédita “Princesa Tecelã” – Foto: Juarez Godoy / Divulgação

Carvalho é um compositor de sucesso, que ao longo dos 77 anos foi diretor de cinco gravadoras e lançou nomes como Raça Negra, Amado Batista e Almir Sater. Homenageado pelo Juca Jazz, ele contou ao LIBERAL em março que a obra “Princesa Tecelã” estava guardada há cinco anos.

“Sou cidadão nascido aqui em Americana, gosto daqui. Fiz minha carreira em São Paulo, mas vivi aqui até os 20 anos de idade, me aposentei e retornei para cá. Então fico feliz da vida com essa homenagem”, disse Carvalho na ocasião.

O compositor americanense Antonio Carlos Carvalho – Foto: Juarez Godoy / Divulgação

O maestro Álvaro Peterlevitz, responsável pela Orquestra Sinfônica de Americana, avalia que o conjunto de temas instrumentais de “Princesa Tecelã” revela um lado mais íntimo de Carvalho, em que ele cria um diálogo entre suas memórias pessoais e as sonoridades com que se familiarizou ao longa da carreira.

“Um ótimo exemplo é a música intitulada ‘Fios’, em que o minucioso trabalho de tecer é retratado numa espécie de blues moderno. Todas as vivências aparecem nas demais composições, desde os aspectos mais opressivos, a poluição, a longa jornada de trabalho começando na madrugada, até a nostalgia por um Ribeirão Quilombo em que ainda era possível nadar, pelos piqueniques comunitários. Tudo isso através de uma ampla gama de referências musicais, que vão do galope nordestino ao heavy metal”, declarou o maestro.

“É uma alegria enorme e uma honra termos sido convidados para essa parceria pelo próprio autor, no momento em que decidiu dar a conhecer ao público esse trabalho”, completou Peterlevitz.

O repertório também vai contar com canções conhecidas, como “Estamos sós”, “Caminhão de Cana” e “Canário do Reino”. O concerto terá a participação de convidados especiais, como o Corda Coral de Americana, Ana Paula Rotger, Tonel, Laércio Ilhabela e Íris Cordeiro.

“O Movimento Juca Jazz vem fazendo história ao revelar e promover novos artistas, valorizando a criação contemporânea, mas também é relevante por criar oportunidade ao público e por exaltar artistas consagrados como o extraordinário Antonio Carlos Carvalho. Ao mesmo tempo, Carvalho irá nos presentear com obras inéditas que certamente surpreenderá a todos”, disse Juarez Godoy, idealizador e produtor do Juca Jazz.