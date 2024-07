Americana terá show cover da banda The Beatles neste sábado

Banda Rubber Soul, cover da britânica The Beatles, se apresenta neste sábado em evento beneficente da Paróquia São Vito - Foto: Divulgação

A banda Rubber Soul, cover da britânica The Beatles, se apresenta neste sábado (13), no Salão Paroquial São Vito. O show faz parte de um evento beneficente promovido pela igreja, que arrecada alimentos não perecíveis para os Vicentinos. Os ingressos estão à venda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com início às 19h30, o show promete uma viagem no tempo. A apresentação de Rubber Soul segue a carreira dos “FabFour” cronologicamente com os maiores sucessos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Os fãs reconhecerão os Beatles nos detalhes como os trejeitos dos integrantes até nos instrumentos usados pela banda, como os amplificadores ingleses VOX, a guitarra Rickenbacker Gretsch e o famoso baixo Hofner.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelos telefones (19) 99206-8592 e (19) 3460-5394. Há opções de entradas individuais, por R$ 40 e a doação de 1 kg de alimento, ou a compra de uma mesa para quatro pessoas, por R$ 180 e a doação de 4 kg de alimentos.

De acordo com a organização do evento, o ingresso individual não inclui mesa ou cadeira, sendo ideal para quem gosta de assistir ao show enquanto dança.

O evento contará com praça de alimentação, com porções e lanche, além de bebidas e drinks.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Show Rubber Soul – cover The Beatles