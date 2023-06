Americana terá R$ 1,9 milhão para investimentos na área da Cultura

A Cultura de Americana terá R$ 1,9 milhão em recursos federais direcionados pela Lei Paulo Gustavo. Este é o maior valor da história já dedicado ao setor, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana.

Uma audiência pública foi realizada pela pasta e pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura) na noite de quarta-feira (28), para apresentação da lei. Um encontro online com o ComCult para detalhar a elaboração de projetos acontece nesta sexta-feira (30), às 19h, pelo link https://meet.google.com/kzq-avsz-jst.

Encontro debateu a utilização dos recursos no município – Foto: Divulgação / SECOM

A audiência ocorreu no Teatro Municipal Lulu Benencase e reuniu cerca de 100 pessoas. O objetivo foi alinhar os instrumentos adequados à utilização dos recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo junto aos artistas do audiovisual (como vídeo, cinema, games, etc) e demais artistas de cultura (música, artes cênicas, teatro, dança, circo, artes plásticas, fotografia, artesanato, literatura, etc).

“O objetivo da audiência é dialogar com a sociedade civil e compreender as principais demandas que possam ser atendidas com os recursos da Lei Paulo Gustavo. A Secretaria de Cultura e Turismo tem promovido grandes eventos e o prefeito Chico Sardelli (PV) e eu temos a certeza de que os novos investimentos previstos pela legislação vão incentivar ainda mais a cultura em nossa cidade”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi (PL).

Secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, explicou que as próximas etapas serão consulta pública, elaboração do plano de ação e assinatura do Termo de Adesão entre o município e o Ministério da Cultura.

“A realização da audiência pública traz ainda mais transparência à gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi e marca o início de uma nova fase para a Cultura em todo o País”, destacou a secretária.

Regulamentada pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023, a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022) estabelece o repasse de mais de R$ 3,8 bilhões para 27 estados e 5.570 municípios.