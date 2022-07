Americana reúne ritmos nordestinos em festa na Fidam

A Festa Nordestina, que acontece neste final de semana na Fidam (Feira Industrial de Americana), recebe vários ritmos dessa região do país. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações de forró, piseiro e forronejo, além da gastronomia típica do nordeste. O festival tem apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) da Prefeitura de Americana.

A programação musical inclui atrações da região, como Enok Virgulino, pernambucano que mora em Americana e traz para a festa seu forró pé de serra. Também haverá apresentação da Orquestra Sanfônica e de Violeiras de Americana. A programação ainda inclui nordestinos radicados em cidades do Estado de São Paulo, além de aulas interativas de forró.

“Durante o dia teremos forró de pé de serra e à noite piseiro e forronejo para contemplar todos os estilos e todos os públicos”, explicou Marcos Ferraz, da MK Eventos, organizadora do evento.

Enok Virgulino integra a programação do evento – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A Festa Nordestina já foi realizada nas cidades de Vinhedo e Campinas. “O Estado de São Paulo e nossa região tem uma presença forte de nordestinos que migraram e ajudaram a construir nossas cidades. O evento é justamente para que essa comunidade tenha opção de lazer com sua cultura, músicas e comidas. E também para todos aqueles que gostam de cultura nordestina. A ideia é promover uma integração”, destacou Marcos.

“O evento é de relevância social e cultural para Americana se considerarmos que, de acordo com o Censo do IBGE, mais de 10% da formação populacional do interior de São Paulo é composta por nordestinos. O nordestino trouxe uma diversidade cultural e gastronômica para todo interior. Podemos afirmar isso com propriedade quando falamos, por exemplo, da modalidade de dança de salão mais praticada no mundo, o forró”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Gastronomia. O cardápio da Festa Nordestina inclui pratos típicos, como acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira, tapiocas, cuscuz, caldos e pamonhas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Também haverá outras opções, como frango com polenta, espetinhos, pastéis, lanches de pernil e calabresa, torresmo de rolo, doces, cocadas, churros e sorvetes. O espaço terá decoração típica nordestina, Bonecões de Olinda e espaço kids. A entrada de pets é permitida.

A Festa Nordestina começa na sexta-feira (8), das 18h às 22h. No sábado (9) e no domingo (10) será das 11h às 22h. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, Vila Israel.