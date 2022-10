Americana recebe shows de humor neste fim de semana

Americana recebe dois shows de stand-up neste final de semana, Um deles é o “La Pergunta?”, comandado pelo humorista Alexandre Porpetone, que será neste sábado (8). no Teatro Paulo Autran, às 20h30.

Alexandre Porpetone, o Cabrito Tevês, do programa Silvio Santos, é conhecido nacionalmente por suas imitações de vozes de figuras famosas no Brasil, como políticos, apresentadores, atores, cantores, jogadores, técnicos e comentaristas do mundo esportivo. Ao todo, o humorista tem 180 imitações em seu repertório.

O show solo de humor “La Pergunta?” é carregado de stand-up comedy, faz sátira de histórias do cotidiano, e, claro, várias imitações imperdíveis de famosos. Alexandre se caracteriza como suas personagens de sucesso na TV para o público, trazendo as figuras Jair Bolsomagro, presidenta Gordilma e o jogador Cabrito Teves.

“O público vai ver stand-up dos mais variados temas. Tem muita coisa nova da pandemia e da política, e vão ver inúmeras imitações que eles nem sabiam que faço e trouxe para o show”, disse o humorista.

O humorista Alexandre Porpetone estará em Americana neste sábado – Foto: Divulgação

Os ingressos são vendidos presencialmente na secretaria do Instituto Educacional Americana, na Avenida Paulista, 1.258; na Maximo Conveniência, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 54, no Jardim Miriam; e em Santa Bárbara d’Oeste, na Vesártil Moda Masculina, na Rua Duque de Caxias, 433, na Vila Macnight.

A compra também pode ser realizada on-line, no site www.vargasingressos.com.br. As entradas da plateia são comercializadas a R$ 40, inteira, e R$ 20, a meia.

O público que optar pelo ingresso antecipado, na doação de 1 kg de alimentos não perecíveis, paga R$ 30. Já no setor prime, a inteira fica a R$ 60, meia R$ 30, e R$ 40 doando o alimento. Apresentando o recorte do stand-up que é publicado no jornal, os assinantes do LIBERAL pagam meia entrada nos dois setores para assistir ao show.

victor sarro. O humorista Victor Sarro também será atração nesta semana em Americana, com o show de stand-up “All In”. Ele se apresenta nesta sexta-feira (7), às 21h, no Teatro Paulo Autran.O comediante, roteirista e apresentador, sobe ao palco com seu novo show solo, contando suas histórias hilárias.

A venda dos ingressos acontece na bilheteria do teatro e na Maximo Conveniência, em Americana, e em Santa Bárbara d’Oeste na Vesártil Moda Masculina. As entradas estão a R$ 70 a inteira, R$ 35 a meia e R$ 50 ao doar 1 kg de alimento não perecível.

Os alimentos arrecadados serão doados para duas instituições de caridade do município, o Rotary Clube e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Assinantes do LIBERAL pagam meia entrada apresentando recorte do stand up publicado no jornal.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.