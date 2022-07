Americana recebe Beatles 4ever em tributo à banda icônica

Os Beatles seguem sendo homenageados por muitas bandas ao redor do mundo. No Brasil, seis anos após o fim do grupo inglês, foi fundado o primeiro cover da banda no país, o Beatles 4ever. Com mais de quatro décadas de estrada, a banda traz seu show para o Teatro Paulo Autran, em Americana, nesta sexta-feira (29), às 21h. A apresentação tem apoio do LIBERAL.

Com 100 minutos de duração, o tributo se propõe a contar a história dos Beatles. A apresentação começa com a fase da “beatlemania”, marcada por músicas dançantes, como “She Loves You”, “Twist and Shout” e “A Hard Day’s Night”.

Na sequência, os músicos apresentam o amadurecimento dos Beatles, marcado por canções como “Help” e “Yesterday”. Eles também dedicam uma parte do show à fase psicodélica dos Beatles, onde foram produzidos álbuns que se tornaram referência na história da música, como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e “Yellow Submarine”, que também foi transformado em um filme.

Beatles 4ever foi o primeiro grupo cover brasileiro da banda – Foto: Divulgação

O show termina com a fase final da banda, marcada pelas mais belas composições do grupo. “Don’t Let Me Down”, “Something” e “Let It Be” integram o repertório dessa etapa.

Os integrantes da Beatles 4ever lançam mão de roupas e adereços que são réplicas fieis dos figurinos que John Lennon, Paul MacCartney, Rindo Starr e George Harrison usavam na época. Eles começam o show com os ternos pretos e cabelos icônicos, passam pelas fardas e até pelas jaquetas beges usadas no Shea Stadium, em Nova Iorque, o primeiro show em estádio aberto da história.

Completando a imersão no espetáculo, os instrumentos da Beatles 4ever remetem àqueles que os músicos tocavam, tornando a sonoridade idêntica às gravações originais.

HISTÓRIA. A Beatles 4ever foi fundada em 1976 por Celso Anieri e Marcus Rampazzo. Eles passaram quatro anos formatando o espetáculo através de pesquisas, ensaios, produção do cenário e figurinos. A estreia foi em 1980 no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo.

De lá para cá, a banda já se apresentou em todos os estados brasileiros e ultrapassou a marca de cinco mil shows. Em 2007, o grupo fez uma apresentação histórica, executando todos os álbuns em ordem cronológica.

As 220 músicas dos Beatles foram tocadas entre 10h da manhã de 8 de setembro e 2h da madrugada do dia 9 de setembro. O evento reuniu mais de 2,7 mil pessoas.

ACONTECE

O tributo de Beatles 4ever se apresenta nesta sexta-feira, às 21h, no Teatro Paulo Autran. Os ingressos custam R$ 85 (antecipado com a doação de um quilo de alimento não perecível); R$ 100 (inteira no dia); R$ 50 (meia-entrada) e R$ 90 (apresentando o bônus publicado em anúncio no jornal LIBERAL). Eles podem ser comprados no site www.vargas.com.br, ou então nos pontos físicos – secretaria do Instituto Educacional de Americana, Maxxximo Conveniência e Açaí Americana. O Teatro Paulo Autran fica na Rua Belém, número 233, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Mais informações pelos contatos (19) 3478-9222, (19) 3478-9228 e (19) 97401-9612.