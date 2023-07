Americana recebe 2ª edição de Festa Nordestina

A 2ª edição da Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana acontece neste final de semana, na Fidam (Feira Industrial de Americana), com entrada gratuita. O evento tem início nesta sexta-feira (7), às 17h, e segue até às 22h. A programação continua durante o sábado e o domingo, a partir das 11h.

Sucesso na primeira edição, com um público de mais de 10 mil pessoas, o evento retorna com muita cultura, comidas típicas e outras atrações, entre aulas e shows, que serão divididas entre os três dias de festa.

Festa Nordestina tem várias atrações culturais – Foto: Divulgação / Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana

O evento começa ao som do forró e piseiro com Magno e Banda Collo Quente, na sexta-feira. No sábado (8), o palco recebe quatro atrações: aula interativa de forró; o forró pé de serra, com grupo Os 3 do Norte; Maria Lua, com forró universitário; e encerra o dia de festa com Paula Mello e banda.

No domingo, a animação começa com o Zé Ramalho Cover, seguido por mais uma aula de forró interativa. No meio da tarde, às 15h30, o evento recebe Enok Virgulino, grande nome do forró pé de serra. Para encerrar o evento, o som continua com o forró tocado por Tom Santana e Banda. As crianças também têm a diversão garantida com uma área kids.

Comidas típicas nordestinas são algumas das principais atrações do evento – Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay

Na parte da comida, o público encontra uma praça de alimentação ampla com a culinária típica, com acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira e muito mais.

A expectativa para este ano, de acordo com o organizador Anderson Rodrigues, é de que o público atinja 15 mil visitantes durante os três dias. “Sabendo do potencial cultural que Americana tem, arriscamos a realização desse evento ano passado, que foi positivo, e esse ano a gente está com uma boa expectativa de público, até porque o evento tem entrada gratuita”, disse.

De acordo com ele, a realização da Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana surgiu a partir de uma demanda. “O Estado de São Paulo é feito por nordestinos e a gente vê que falta um pouco dessa opção cultural, principalmente aqui da nossa região”, disse.

Confira a programação das atrações:

7 de Julho

20h – MAGNO e Banda COLLO QUENTE (Forró e Piseiro)

8 de Julho

13h – Aula interativa de Forró

14h – Os 3 do Norte (Forró Pé de Serra)

16h30 – Maria Lua (Forró Pé de Serra e Universitário)

20h – Paula Mello e banda (Forronejo e Piseiro)

09 de Julho

13h -Zé Ramalho Cover

15h – Aula interativa de Forró

15h30 – Enok Virgulino (Forró Pé de Serra e Universitário)

18h – Tom Santana e Banda (Forró Pé de Serra).