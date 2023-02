Americana premiará projetos culturais e realizará cinema ao ar livre nos bairros

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) da Prefeitura de Americana anunciou dois novos projetos para 2023. A cidade vai premiar trabalhos de diferentes áreas culturais e promover sessões de cinema ao ar livre em diferentes regiões do município. Os dois projetos foram idealizados pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Em entrevista à Rádio Clube, do Grupo Liberal, nesta sexta-feira (17), a secretária Marcia Gonzaga Faria contou que a ideia inicial do prefeito era premiar trabalhos na área da literatura. Em conversa com as sete Câmaras Setoriais da cidade, ficou definido que todas as áreas seriam contempladas.

Marcia Gonzaga Faria, secretária de Cultura, anunciou os projetos durante entrevista na Rádio Clube – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Serão premiados com primeiro, segundo e terceiro lugar trabalhos de dança, literatura, folclore, teatro, música, cinema e artes plásticas.

Os valores para os vencedores estão sendo definidos, mas o “Prêmio Americana de Cultura” conta com R$ 70 mil em recursos do Fundo Municipal de Cultura. Um dos critérios para participar será atualizar o cadastro de artistas. A premiação será realizada em outubro no Teatro Municipal Lulu Benencase.

“Vamos fazer o projeto durante todo esse período e a entrega da premiação no Lulu Benencase, vai ser um ‘Oscar’ de Americana”, brincou a secretária.

CINEMA

A partir de abril, a Sectur vai realizar o “Cine Americana ao Ar Livre”. Iniciando na região central com um filme com temática ligada à Páscoa que ainda será definido, o projeto vai prosseguir para os bairros Jardim da Paz, Cidade Jardim, Antônio Zanaga e Nossa Senhora do Carmo. Estão previstas edições para junho, julho, setembro, outubro e dezembro.

“Estamos em fase de contratação de licença para exibição dos filmes, e o projeto foi pensado para ser descentralizado. Vamos levar cadeiras, um telão digital, pretendemos somar aos pipoqueiros, estamos nesse planejamento”, explicou Marcia.

Outra novidade relacionada à sétima arte é a retomada das sessões de cinema na Biblioteca Municipal Jandira Basseto Pântano. O projeto foi interrompido por conta da pandemia, e segundo a secretária deve ser retomado este ano.

O Pontos MIS (Museu da Imagem e do Som), projeto do governo de São Paulo que exibe filmes no CCL (Centro de Cultura e Lazer), deve ser renovado para 2023.