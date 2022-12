Americana e SB recebem R$ 1,2 milhão através do Programa de Ação Cultural

Sepultura, Di Ferrero e Ratos de Porão se apresentaram no Santa Bárbara Rock Fest, em agosto deste ano - Foto: Divulgação - Prefeitura de Santa Bárbara

As cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste receberam R$ 1.281.450,37 em recursos para a cultura através do ProAC (Programa de Ação Cultural), do governo de São Paulo, em 2022. O programa tem duas categorias, o ProAC ICMS, que acontece com apoio de empresas através de renúncia fiscal, e o ProAC Editais, com investimento direto do Estado.

De acordo com levantamento passado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, foram três projetos do ProAC Editais, dois em Santa Bárbara e um em Americana; e sete projetos aprovados no ProAC ICMS, dos quais quatro conseguiram captação, sendo dois em cada cidade.

O ProAC Editais injetou R$ 225 mil em Santa Bárbara d’Oeste e R$ 100 mil em Americana. Já o ProAC ICMS captou R$ 360.330,86 em Americana e R$ 596.119,51 em Santa Bárbara.

Durante a divulgação do balanço no Estado, realizada na semana passada, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sergio Sá Leitão, destacou que o foco em 2022 foi alcançar mais cidades no Interior.

“Procuramos descentralizar esse investimento, aportar cada vez mais recursos no Interior de São Paulo, visando alcançar o maior número possível de municípios, de todas as regiões do Estado”, declarou Leitão.

Houve crescimento em relação aos valores investidos no Estado em todos os programas de fomento na comparação com 2021, mas houve uma redução na comparação com 2020.

Isso por conta da Lei Aldir Blanco, que injetou recursos federais no setor artístico, um dos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia. “Procuramos elevar o volume de recursos e reduzir o valor médio por projeto em 2020 e 2021, como uma forma de política anticíclica para mitigar o impacto trágico da pandemia. Em 2022, elevamos o valor médio por projeto justamente porque estamos nesse processo de retomada”, declarou Leitão.

EVENTOS. Secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix calcula que, somando ProAC ICMS, ProAC Editais e a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a cidade teve um investimento de R$ 1,2 milhão em 2022.

Ele destacou o Espetáculo Via Crucis, a Mostra Cena Bárbara e o Santa Bárbara Rock Fest como eventos que são beneficiados com esse tipo de incentivo. Além disso, Evandro lembrou que a cidade recebeu apresentações de diferentes cidades do Estado que foram realizadas através do ProAC. “Esses recursos viabilizaram para que diferentes projetos pudessem chegar à população totalmente gratuitos. Para nós é muito importante. Somamos o orçamento do município, da Secretaria, com esses recursos, vindos da isenção de tributo direcionado exclusivamente para a cultura e chegando de fato na ponta. Isso viabiliza a contratação de artistas e fornecedores, movimentando toda uma cadeia produtiva”, declarou o secretário.

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana elencou projetos que foram executados este ano com recursos do ProAC ICMS, como o circense “Me Conta que te Conto”, apresentado em uma escola; e o projeto de restauro da Casa de Cultura Hermann Muller. Através do ProAC Edital Expresso, a pasta citou um projeto de Hip Hop com o rapper Renan Inquérito, que incluiu gravação de DVD e oficinas junto a alunos da rede pública.

“Estes investimentos do governo estadual ou federal, em programas de incentivo fiscal para projetos culturais, seja ProAC ou Pronac (Programa Nacional de Incentivo à Cultura), promovem arte e artistas, produtos culturais dos mais diversos segmentos, protegem e conservam o patrimônio histórico, fomentam a cultura e o acesso da população”, destacou Marcia Gonzaga Faria.