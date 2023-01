Americana e Santa Bárbara divulgam programação de Carnaval

Os foliões com saudade do Carnaval podem comemorar. Após dois anos interrompido por conta da pandemia, o evento volta a acontecer nas cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. As prefeituras divulgaram nesta sexta-feira (20) a programação gratuita da folia.

Americana vai realizar quatro eventos com uma variedade de ritmos. O primeiro será o CarnaSocial, que acontece no dia 16 de fevereiro, das 14h às 15h30, no Centro Comunitário do Jardim São Paulo.

A banda Batuque da Nega animará o domingo de Carnaval na Praia dos Namorados – Foto: Divulgação

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi traz o Concerto Carnaval Nostalgia, com marchinhas que marcaram carnavais de outras épocas. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação voluntária de um litro de leite.

No dia 18 de fevereiro, das 10h às 14h, acontece o CarnaCentro no calçadão do Centro da cidade. Além de som mecânico, a Banda Municipal toca as famosas marchinhas das 10h30 às 11h30.

No mesmo dia, será realizada a Matinê Carnaval Fantasia 2023 com DJ, zumba, marchinhas, brincadeiras e festival de espuma, das 10h às 18 horas, na Praça Vó Palmira, no Jardim Nossa Senhora do Carmo.

No dia 19, a orla da Praia dos Namorados recebe o Carna Praia, das 14h às 19h30, com shows das bandas Batuque da Nega e Tom Dominante. A entrada é franca e quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível.

“O Carnaval integra o calendário oficial de eventos culturais do município como expressão de arte popular e centenária, valoriza a dimensão das matrizes culturais brasileiras. O evento também estimula o turismo, sendo instrumento na retomada econômica pós-pandemia. A prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem desenvolvido esforços necessários para que o Carnaval corresponda às expectativas dos foliões americanenses”, afirmou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

BLOQUINHOS

O Carnaval DuzEnta 2023, de Santa Bárbara, divulgou ontem a programação dos blocos de rua. No dia 18, tomam as ruas centrais da cidade o Bloco do Roque, o Bloco do Traquitana e O Bloquinho.

No dia 19, é a vez do Maracatu Estação Quilombo, Bloco Apareceu a Margarida e Bloco Amigos da Lilica. A programação segue em 20 de fevereiro com o Bloco das Bárbaras e com o Bloco BoraLá.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste divulgou um guia on-line com a programação completa do Carnaval DuzEnta 2023, detalhando horários, concentração e trajetos. O material pode ser acessado pelo link culturasbo.com/carnaval.

Além dos bloquinhos de rua, Santa Bárbara também programou atrações na Praça Central com Alexandre Souza e banda (18 de fevereiro), Grupo Alto Astral (19 de fevereiro) e grupo Assim que se faz (20 de fevereiro). Os horários das apresentações estão disponíveis no site da prefeitura.

A última edição do Carnaval DuzEnta, em 2020, registrou público recorde rotativo de 38 mil pessoas pelas ruas da cidade e na Praça Central.

“O Carnaval DuzEnta busca o resgate das tradições carnavalescas, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de Carnaval, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuita, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo”, explicou a prefeitura.