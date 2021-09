Com atividades online, Americana e região recebem Circuito Sesc de Artes

Americana e região recebem a partir desta quarta-feira (8) o Circuito Sesc de Artes 2021, com dezenove atividades referentes as artes visuais, circo, cinema, dança, música, teatro, literatura e tecnologias. Campinas, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste também estão entre as 157 cidades do Estado de São Paulo que o evento abrange.

Em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19),o evento acontece totalmente on-line, e os links para as oficinas são encontrados no site do Circuito Sesc SP. O evento acontece até dia 19 de setembro.

Kamau – Batalha de Mc’s

Arte Wagner Wakka – Ateliê de Escrita

Naomi Silman na oficina A Beleza do Ridículo

Em sua 12ª edição, o circuito terá a participação de profissionais, instituições, grupos, coletivos e artistas que atuam nacionalmente e acontece em parceria com prefeituras municipais e sindicatos do comércio locais visando estimular a circulação e a difusão de trabalhos artísticos em cidades onde as unidades do Sesc não estão presentes.

De acordo com Cássio Quitério, coordenador do Circuito Sesc de Artes 2021 pelo Sesc Campinas, uma vez que a programação toda acontece de maneira remota, o link realizado com as cidades participantes, ao contrário das outras vezes, não será através da apresentação de artistas em praças dos municípios escolhidos e sim, no diálogo com artistas, produtores e gestores da cultura em cada uma das cidades, para a elaboração e realização das atividades.

“Tanto para as atividades realizadas e transmitidas ao vivo, quanto para aquelas pré-gravadas, buscamos esse diálogo no intuito de provocar um pertencimento ou uma identificação com as redes que já existem e tem um lastro territorial em cada uma das cidades”, explica Quitério.

Ações em Americana

“Práticas para Reencantar o Mundo – Narrativas Coreográficas On-Line – Vivências”

As aulas que acontecem nos dias 8, 9 e 10 de setembro, entre 10h e 21h, abre a programação, trazendo a dança para o centro do palco. A atividade, que propõe a construção de tempo e de espaço de performance junto ao público voluntário, cria dimensões variadas de conexão em dança e afetos e é composta por encontros individuais virtuais oferecidos a doze pessoas que já possuam vivência e interesse em dança e que serão selecionadas por meio de um formulário de inscrição. Ao final, a partir da colagem de narrativas coreográficas criadas em encontros individuais com os participantes, a coreógrafa e bailarina Cibele Ribeiro apresenta uma performance solo na seta-feira (17), às 19h30.

“A Beleza do Ridículo – Introdução à Palhaçaria”

Além da dança, o circo e o teatro também estão presentes e o palhaço tem os holofotes sobre si. Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, das 18h às 22h, e sábado (11), às 15h, o evento traz Naomi Silman, do LUME Teatro, com a oficina on-line de introdução à esta arte, cujo foco é a experimentação do estado sensível do ridículo, no prazer do jogo e nas diferentes qualidades corporais que podem compor a figura do “palhaçe”, palhaço ou palhaça. Posteriormente, no domingo (12), às 20h, acontecerá, como conclusão desta oficina, um exercício cênico on-line em uma transmissão aberta a todos.

“Dramaturgia e o Corpo Afetivo da Palhaça/o/e”

A segunda oficina sobre palhaços acontece nos dias 13, 14, 15 e 16 de setembro, das 14h às 18h. Richard Riguetti, do grupo Off-Sina e Michel Robim, ator, dançarino e coreógrafo, buscam articular as relações fundamentais na poética da Palhaçada e do Brincante: as relações pessoa x palhaça/o/e; palhaça/o/e x palhaça/o/e; palhaça/o/e x objeto; palhaça/o/e x público. Nos quatro encontros que compõem a oficina, o erro será abordado dramaturgicamente como parte do enredo, transpassando o corpo de cada palhaça/o/e. Um exercício cênico aberto e on-line também será apresentado ao final, na sexta-feira (17), às 20h.

“As Batalhas de MC’s dentro do Cenário do Hip Hop”

No campo literário, quem domina a área são os MC’s. O bate-papo, que acontece nesta quarta (8), às 20h, traz Kamau, Mamuti (Circuito Paulista de Batalhas de Mcs), as MCs Gabi Nyarai, Clara Lima e apresentação e mediação de Max B.O, levantando uma série de questões sobre improvisação, música e sociedade e lançando o evento “Batalhas de MC’s no Circuito Sesc de Artes” nos dias 11, 12 e 18 de setembro, às 17h30, onde rimadores e rimadoras de diferentes cidades da região de Campinas mostram seus melhores improvisos em um torneio-demonstração.

Os MCs participantes foram escolhidos por uma comissão regional, que contou com a participação de Eduardo Abreu, da Batalha da Central, de Americana, e disputaram uma seleção prévia realizada pelo Circuito Paulista de Batalhas de Mcs, tendo a chance de representarem suas cidades nas eliminatórias e irem para a final com outros MCs das regiões de Piracicaba, Sorocaba e Jundiaí. Da cidade de Americana, participaram da seletiva os MCs Mika e MC Caldas. O MC Caldas ficou em segundo lugar e participará das próximas etapas, levando o nome da batalha e da cidade de Americana para o projeto.

“Ateliê de Escrita – Historiografias Independentes”

Encerrando o tema, nos dias 9, 14 e 16 de setembro, das 19h30 às 21h30, a oficina realiza três encontros de leitura, escrita e trocas, centrados no desafio de escrever a partir de fatos históricos locais e regionais e partindo de perspectivas outras diante da chamada “história oficial”. Os encontros trarão elementos e discussões presentes em métodos e técnicas da crítica historiográfica.

“Pensando Além da Caixa”

Por fim, no campo das artes visuais, nos dias 8, 10, 14, 16 e 18 de setembro, às 16h, será exibido uma série de cinco episódios em vídeo que retrata a diversidade das poéticas visuais utilizadas por artistas da cidade de Americana, no contexto do lançamento da galeria virtual BOX 3, composta por obras realizadas a partir de uma provocação do TREZ – Coletivo de Arte.