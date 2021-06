Americana e Hortolândia oferecem oficinas de animação em curta-metragem

Através de parceria com o Ponto MIS (Museu da Imagem e do Som), as secretarias de Cultura e Turismo de Americana e de Cultura de Hortolândia estão com inscrições abertas para as oficinas “Stop Motion: animação em casa”.

Para os moradores de ambas as cidades, as aulas serão de 14 a 18 de junho, das 16h às 18h, ao vivo, pelo aplicativo Zoom, que permite reuniões virtuais pelo celular ou computador. O aluno deve escolher uma das datas disponíveis.

Técnica foi utilizada na produção de filmes como “A Fuga das Galinhas” – Foto: Divulgação

A técnica Stop Motion é feita através de uma sequência de fotos tiradas de um mesmo ponto, e quando um objeto é movido em diferentes posições causa a impressão de movimento. Isso acontece por causa do fenômeno chamado persistência retiniana, que provoca no cérebro a ilusão de movimento contínuo.

Filmes como “A Fuga das Galinhas”, “Coraline e o Mundo Secreto” e “A Noiva Cadáver” foram produzidos com a técnica.

Ministrada por Marta Russo, a oficina apresenta todas as etapas do processo de criação de uma animação de curta duração utilizando essa técnica: elaboração de roteiro, storyboard, desenvolvimento e criação de personagens, criação de cenários, fotografia, edição de imagens e sonorização.

Cada participante irá produzir um filme de animação de no máximo um minuto, que será enviado posteriormente ao Pontos MIS.

Segundo a Sectur, moradores de Americana interessados em participar devem fazer a inscrição deve pelo site www.sympla.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Sectur/MAC (Museu de Arte Contemporânea de Americana) (19) 3408-4800.

Já em Hortolândia, as inscrições ocorrem através dos links:

– Dia 14/06: LINK

– Dia 15/06: LINK

– Dia 16/06: LINK

– Dia 17/06: LINK

– Dia 18/06: LINK