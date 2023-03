Americana divulga agenda cultural de março

A Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) de Americana divulgou a agenda cultural de março. No dia 15, a Orquestra Sinfônica de Americana apresenta um repertório em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Teatro Municipal Lulu Benencase.

No dia seguinte, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi também celebra a data com o o espetáculo “Uma noite com elas”, no Lulu Benencase, às 19h30. A apresentação é uma parceria com a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana).

Orquestra Sinfônica de Americana apresenta um repertório em homenagem ao Dia Internacional da Mulher – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Os dois concertos são gratuitos, com retirada de ingresso a partir de terça-feira (7) no teatro. Para “Uma noite com elas”, é solicitada a doação de absorventes que serão distribuídos pelo Fundo Social de Solidariedade.

A programação tem ainda quatro espetáculos para o público infantil, todos eles no Teatro Municipal. No dia 18, o CCL (Centro de Cultura e Lazer) recebe um workshop gratuito com o tema “O ator criador – produtor”, com a atriz, diretora e produtora Stella Tobar.

A cidade também recebe o monólogo “Prego na Testa” no dia 25, com entrada franca, onde Hugo Possolo vive sete personagens. Detalhes da programação estão no site americana.sp.gov.br.