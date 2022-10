Americana Dance Festival abre prazo para inscrições online

Evento será no Teatro Municipal e reúne mostra e competição, com prêmio total de R$ 1,5 mil

As inscrições para a 5ª edição do Americana Dance Festival já estão abertas e seguem até o dia 11 de novembro pelo site americanadancefestival.com.br. O evento reúne mostra e competição de dança, com premiação total de R$ 1,5 mil.

Ele será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, e contará com apresentações de mais de 100 bailarinos. O evento acontece no dia 19 de novembro e terá entrada franca.

Evento terá bailarinos em variadas modalidades de dança, com idade mínima a partir dos três anos – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Podem se inscrever academias, escolas, grupos, conservatórios e companhias de dança de todo o país. Há categorias para bailarinos a partir dos três anos nas modalidades ballet clássico, moderno, neoclássico, contemporâneo, livre, jazz, K-pop, danças urbanas, gospel, flamenco, danças árabes, folclóricas e sociais.

De acordo com o presidente da Câmara Setorial de Dança, que organiza o Americana Dance Festival com apoio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), Well Lucas, já são 25 grupos participantes inscritos no evento.

O corpo de jurados será composto por Alexa Gomes, bailarina, performer e educadora física com especialização na Escola Coreográfica do Ballet Bolshoi, em Moscou, na Rússia; Carlos Augusto Damião, professor de dança, diretor e coordenador da Allegro Studio de Dança, em Pirassununga e Binho Ray, artista e coreógrafo organizador do festival internacional de dança Becos Evolution.

“Em meio ao desgaste sofrido pela pandemia, temos a missão de realizar esse festival ainda em 2022, se tornando o segundo evento de dança do ano em Americana”, disse Well. O primeiro foi uma mostra de dança, que aconteceu em maio.

Os organizadores esperam no máximo 60 números de dança de grupos da cidade de Americana e região.

“É muito importante que Americana seja vista como é, repleta de cultura e talento, e isso deve ser dividido, compartilhado e celebrado em eventos como este, que se estende a outros municípios. Essa edição será uma porta para algo ainda maior em Americana em 2023”, garantiu.

O organizador ainda destacou a importância de patrocinadores para conseguir aumentar a estrutura e programação do evento. “Buscamos incentivos e patrocínio para aumentar os prêmios do festival e mobilizar mais cidades até aqui”, explicou.

No momento o evento conta com dois apoios, da Danny Cosméticos e da FAM (Faculdade de Americana).

Os ingressos para o festival podem ser retirados na bilheteria do teatro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3408-4800.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.