Americana confirma presença de Sâmi Rico no Roteiro Gastronômico 2023

Filho de José Rico sobe ao palco no sábado (26), segundo dia de festa em comemoração do aniversário da cidade

O sertanejo Sâmi Rico é mais uma atração confirmada para o palco do Roteiro Gastronômico 2023, de Americana. Ele sobre ao palco no sábado (26), no segundo dia de evento, que acontece na região do Portal de entrada da cidade.

“Um prazer anunciar a sensação do momento na nossa cidade, o cantor Sâmi Rico nessa grande festa que será o Roteiro Gastronômico. Americana sorrindo de novo”, disse o prefeito Chico Sardeli durante o anúncio da inclusão do cantor na programação.

Canto Sâmi Rico, filho de José Rico, ofereceu o show como presente para a cidade – Foto: Divulgação / SECOM

Sâmi é filho de José Rico, da dupla com Milionário, e, aos 23 anos, carrega as influências do pai, uma das maiores lendas do gênero. O primeiro trabalho do cantor foi lançado no ano passado – o EP “Na Moagem”, com sete releituras, sendo quatro da dupla.

“Uma honra fazer parte dessa festa, o Roteiro Gastronômico, e esse será meu primeiro show aqui em Americana. Tem a história do meu pai, agora começo a minha. Estou muito feliz e muito ansioso também. Vamos fazer um showzaço”, disse o cantor Sâmi.

Sâmi, que já fez diversas participações na Festa do Peão, fará o primeiro show completo na cidade. O artista abriu mão do cachê e ofereceu a apresentação de presente para a cidade, que comemora seus 148 anos com o evento.

Três dias de Roteiro Gastronômico

O Roteiro Gastronômico 2023 terá início na sexta-feira (25), com atrações das 17h às 22h; no sábado (26), começam às 15h e vão até às 22h; e no domingo (27), do meio-dia às 21h. O encerramento do evento contará com o show de César Menotti e Fabiano.