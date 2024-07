Americana abre processo seletivo para 106 vagas nos cursos livres da Escola de Música

São 18 cursos livres no total; as inscrições podem ser feitas até o dia 17 de julho

A Prefeitura de Americana abriu inscrições para o processo seletivo para novos alunos da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos. Serão 18 cursos livres, totalizando 106 vagas disponíveis.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de julho, juntamente com a prova da primeira fase, exclusivamente de forma online, no banner rotativo na página inicial do site da administração (www.americana.sp.gov.br).

Para o curso Coral Infantil, a inscrição deverá ser realizada presencialmente na secretaria da Escola Municipal de Música, Centro de Cultura e Lazer, na Avenida Brasil. A repartição atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h30 e das 12h30 às 17h. As vagas específicas deste curso serão preenchidas por ordem de chegada.

A lista de aprovados na primeira fase de seleção para os cursos será divulgada no dia 24 de julho, também no site da prefeitura.

Os candidatos aprovados receberão um e-mail com a data e o horário da entrevista presencial da segunda fase, que acontecerá entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, nas dependências da escola.

A lista geral de aprovados será conhecida no dia 5 de agosto. Os candidatos aprovados serão contatados por e-mail, para que realizem a matrícula na escola entre o momento do anúncio e o dia 9 de agosto. As aulas terão início no dia 12 do mesmo mês.

Confira a lista de cursos oferecidos:

Acordeon

Vagas: 1

1 Aulas: quarta-feira, às 15h

quarta-feira, às 15h Idade mínima: 10 anos

10 anos Iniciante

Banda Sinfônica Villa-Lobos

Vagas: 4

4 Ensaios: segunda-feira, das 20h às 21h30

segunda-feira, das 20h às 21h30 Instrumentos com vaga: bateria/percussão (necessário saber ler partitura) e trompete

bateria/percussão (necessário saber ler partitura) e trompete Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento

Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento Intermediário e avançado

Bateria

Vagas: 2

2 Aulas: terça-feira, período da tarde

terça-feira, período da tarde Idade mínima: 12 anos

12 anos Iniciante

Clarineta

Vagas: 5

5 Aulas: segunda-feira, às 14h e 20h; e sexta-feira, às 9h, 10h e 13h

segunda-feira, às 14h e 20h; e sexta-feira, às 9h, 10h e 13h Idade mínima: 12 anos

12 anos Iniciante

Coral infantil

Vagas: 15

15 Aulas: segunda-feira, das 16h às 17h

segunda-feira, das 16h às 17h Idade: de 8 a 12 anos completos

de 8 a 12 anos completos Iniciante

Cordas Friccionadas Coletiva (Violino, Viola de Orquestra, Violoncelo e Contrabaixo Acústico)

Vagas: 20

20 Aulas: quarta-feira, das 16h às 18h

quarta-feira, das 16h às 18h Idade: de 9 a 17 anos

de 9 a 17 anos Iniciante

Contrabaixo acústico

Vagas: 3

3 Aulas: segunda-feira, 10h30; terça-feira, às 9h; e quinta-feira, às 8h

segunda-feira, 10h30; terça-feira, às 9h; e quinta-feira, às 8h Idade mínima: 10 anos

10 anos Iniciante e intermediário

Flauta transversal

Vagas: 8

8 Aulas: segunda-feira às 10h, 14h ou 14h45; terça-feira às 8h, 9h e 9h30; quarta-feira, às 19h30 e 20h15

segunda-feira às 10h, 14h ou 14h45; terça-feira às 8h, 9h e 9h30; quarta-feira, às 19h30 e 20h15 Idade mínima: 10 anos

10 anos Iniciante

Orquestra Sinfônica Villa-Lobos

Vagas: 15

15 Ensaios: quarta-feira, das 19h às 21h

quarta-feira, das 19h às 21h Instrumentos com vaga: violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo acústico, oboé, fagote, trompa, trombone e tuba

violino, viola de orquestra, violoncelo, contrabaixo acústico, oboé, fagote, trompa, trombone e tuba Pré-requisito: Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento

Ter conhecimento intermediário ou avançado do instrumento Intermediário e avançado

Piano

Vagas: 3

3 Aulas: terça-feira, às 13h e 14h; e quinta-feira às 12h

terça-feira, às 13h e 14h; e quinta-feira às 12h Idade mínima: 10 anos

10 anos Iniciante e intermediário

Percussão – ritmos brasileiros

Vagas: 6

6 Aulas: quarta-feira, das 20h às 21h45

quarta-feira, das 20h às 21h45 Idade mínima: 16 anos

16 anos Iniciante

Saxofone coletivo

Vagas: 5

5 Aulas: quinta-feira, das 17h às18h30

quinta-feira, das 17h às18h30 Idade: de 11 a 14 anos

de 11 a 14 anos Iniciante

Saxofone

Vagas: 3

3 Aulas: quinta-feira, às 13h45 e 16h; e sexta-feira às 8h

quinta-feira, às 13h45 e 16h; e sexta-feira às 8h Idade mínima: 10 anos

10 anos Iniciante e intermediário

Trombone

Vagas: 2

2 Aulas: segunda-feira, às 13h; e terça-feira, às 11h

segunda-feira, às 13h; e terça-feira, às 11h Idade mínima: 14 anos

14 anos Iniciante e intermediário

Trompa – prática coletiva

Vagas: 1

1 Aulas: segunda-feira, das 19h às 20h.

segunda-feira, das 19h às 20h. Idade mínima: 12 anos

12 anos Intermediário e avançado

Viola de orquestra

Vagas: 4

4 Aulas: segunda-feira, às 10h e 11h; e terça-feira, às 15h e 16h

segunda-feira, às 10h e 11h; e terça-feira, às 15h e 16h Idade mínima: 14 anos

14 anos Iniciante e intermediário

Violão clássico

Vagas: 5

5 Aulas: segunda-feira, às 9h e 10h; e terça-feira, às 8h, 9h e 13h

segunda-feira, às 9h e 10h; e terça-feira, às 8h, 9h e 13h Idade mínima: 14 anos

14 anos Iniciante e intermediário

Violoncelo